(Pocket-lint) - O Spotify lançou discretamente um aplicativo de áudio social semelhante ao Clubhouse. Chamado de Greenroom, está disponível para dispositivos iOS e Android . Basicamente, ele permite que os usuários hospedem conversas ao vivo. O Spotify não está dando muita importância ao lançamento de seu novo aplicativo, além de publicar um post no blog.

O aplicativo, que tem o design clássico verde e preto do Spotify, é construído no Locker Room, que Betty Labs criou e que o Spotify adquiriu na primavera. Embora esse aplicativo seja focado em esportes, o Greenroom permitirá conversas sobre uma variedade de tópicos, de esportes a música e cultura. Os recursos incluem a capacidade de pesquisar as próximas salas, ingressar em salas e até mesmo criar uma sala, bem como gravação nativa para que os usuários possam salvar conversas e distribuí-las como podcasts. Existem controles de chat no lançamento também.

Se estiver interessado, você pode se inscrever com seu login do Spotify, embora não seja necessário para usar o aplicativo. Ao se inscrever, você será solicitado a selecionar seus interesses, incluindo gêneros musicais e times esportivos favoritos, provavelmente para que possam revelar salas relevantes e conversas ao vivo nas quais você possa estar interessado em participar.

Como parte do lançamento do Greenroom, o Spotify está anunciando um fundo criador, embora seja oferecido alguns detalhes. As pessoas no Greenroom provavelmente serão pagas com base na popularidade de seus quartos e no envolvimento com eles. Ainda não se sabe o quanto o Spotify vai oferecer aos criadores, mas você pode se inscrever aqui para saber mais.

O áudio social está se tornando claramente uma das principais tendências de 2021. Desde que o Clubhouse entrou em cena e se tornou um aplicativo social obrigatório (apesar de ser apenas para convidados), o Twitter lançou o Spaces , o Facebook fez Live Audio Rooms e até mesmo o Slack, LinkedIn, Reddit e Discord estão construindo experiências semelhantes.

