Spotify anuncia downloads de música offline, playlist e podcast no Apple Watch

(Pocket-lint) - O Spotify agora permite que você baixe músicas para o Apple Watch. Tem havido claramente um movimento na forma como a Apple lida com serviços de música de terceiros no Apple Watch, já que a Deezer também anunciou downloads recentemente .

Agora, se você é um usuário do Spotify, não precisa mais do telefone para ouvir música offline - perfeito para aqueles de nós que amam o Apple Watch, mas usam o Spotify em vez do Apple Music.

Spotify diz que o recurso foi "altamente solicitado" e a provisão equivalente também foi anunciada para o Wear OS no início da semana .

O novo aplicativo Spotify no Apple Watch será lançado para todos os usuários em todo o mundo nas próximas semanas, diz Spotify. Você precisará do Apple Watch Series 3 ou posterior, com watchOS 6.0 ou posterior (embora o Spotify recomende 7.1 + = ou posterior).

Antes, recentemente, a única maneira de baixar músicas para o relógio era por meio do próprio aplicativo Music da Apple, por meio do serviço de streaming de música da Apple, ou carregando música para o relógio a partir do telefone com o aplicativo Watch. Você também pode sincronizar podcasts usando o aplicativo Apple Podcasts.

Como seria de esperar, você precisa de uma conta Spotfiy Premium / Duo / Family para aproveitar a capacidade de baixar álbuns, listas de reprodução ou podcasts para o relógio.

Para fazer o download, você precisará de uma conexão de celular ou Wi-Fi e uma conta Spotify Premium. Certifique-se também de que está executando a versão mais recente do Spotify no seu iPhone.

Encontre a música e os podcasts que deseja baixar no relógio. Selecione a lista de reprodução, álbum ou podcast e pressione os três pontos (...) e escolha Baixar para Apple Watch. Para verificar o progresso, vá para a seção Downloads no relógio. Depois que as listas de reprodução, álbuns ou podcasts em sua biblioteca forem baixados, você verá uma pequena seta verde ao lado de seus nomes. Conecte seus fones de ouvido e comece a ouvir.

Como antes, você ainda pode usar o Apple Watch para controlar a reprodução de outros dispositivos usando o Spotify Connect.

E o aplicativo Apple Watch ainda pode transmitir música como antes, além de funcionar com a Siri - basta dizer "Ei, Siri" seguido do seu comando para tocar suas músicas, artistas, álbuns, listas de reprodução e podcasts favoritos, por exemplo: " Ei, Siri, toque minha lista de reprodução Discover Weekly no Spotify. "

Você também pode "curtir" a música, perguntar o que está tocando no momento e controlar itens como volume, pular faixa, reproduzir e pausar.

Você precisa terminar Certifique-se de terminar cada comando com "no Spotify" para que o Siri não tente fazer o comando com o Apple Music.

Escrito por Dan Grabham.