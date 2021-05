Ícone do Spotify HiFi localizado no aplicativo: o lançamento está iminente?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No início deste ano, o Spotify revelou que planejava lançar um novo nível premium "HiFi" em algum momento de 2021. A empresa ainda não especificou uma data, mas um novo vazamento sugere que um lançamento pode ser iminente, o que não é surpreendente, dado que a Apple anunciou recentemente áudio sem perdas para Apple Music.

O usuário do Reddit, themonarc, viu recentemente um ícone no Spotify para áudio HiFi sem perdas. Especificamente, eles viram um "menu HiFi" dentro do aplicativo móvel Spotify depois de "tocar rapidamente" em um "ícone com defeito" que apareceu brevemente na tela Reproduzindo Agora. Isso trouxe uma tela que dizia que a opção HiFi do Spotify suporta streaming de 16 bits a 44,1 kHz em fones de ouvido com fio.

O usuário disse que a faixa não tocou com qualidade Hi-Fi, no entanto.

Como outros serviços de streaming de música, como Apple Music, Tidal HiFi e Amazon Music HD, o Spotify HiFi fornecerá streams com qualidade de CD sem perdas. Será uma atualização para assinantes do Spotify Premium, portanto, presumivelmente, será um nível super premium acima da assinatura premium existente.

O novo nível deve custar US $ 5 / £ 5 de custo extra por mês. Lembre-se de que a oferta sem perdas da Apple Music é gratuita para assinantes. Além disso, a Amazon acabou de baixar os preços de sua assinatura HD. O nível de assinatura HiFi do Deezer custa US $ 14,99, no entanto, e o preço do Tidal seu catálogo HiFi é de US $ 19,99.

Escrito por Maggie Tillman.