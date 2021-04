Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify lançou oficialmente um produto de assinatura de podcast pago nos Estados Unidos. Ele está permitindo, inicialmente, selecionar podcasters em sua plataforma para cobrar pelo conteúdo, oferecendo assinaturas para seus programas. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como funcionam as assinaturas de podcast do Spotify.

Os assinantes podem ouvir podcasts pagos dentro do Spotify ou de um aplicativo de terceiros por meio de um feed RSS privado.

No Spotify, o conteúdo pago terá um ícone de cadeado onde normalmente aparece o botão de reprodução. Para desbloquear um programa, você terá que ir a uma página dedicada à Âncora , que os podcasters podem incluir nas notas do programa, na biografia e nas descrições dos episódios. É importante notar que você não pode assinar diretamente no aplicativo Spotify, o que significa que o Spotify não terá que pagar à Apple por quaisquer assinaturas vendidas sob os termos da App Store.

Os podcasters têm três opções de preços mensais para escolher: $ 2,99, $ 4,99 ou $ 7,99, e eles não devem nada ao Spotify nos primeiros dois anos (além do custo das taxas de transação através do parceiro de pagamento do Spotify, Stripe). Dito isso, em 2023, o Spotify disse que começará a obter uma redução de 5 por cento da receita total de assinaturas dos podcasters. Lembre-se de que o novo serviço de assinatura de podcast da Apple terá um corte de 15% a 30% dos criadores.

Nota: A hospedagem Anchor do Spotify ainda é gratuita para uso dos podcasters. Mas se um podcaster já tem uma assinatura em outro lugar e deseja oferecer seu conteúdo pago no Spotify, ele deve usar o Anchor além de seu outro provedor.

Como parte do produtor de assinaturas de podcast pago do Spotify, 12 programas de podcast - incluindo Tiny Leaps e Mindful in Minutes - oferecerão conteúdo bônus somente para assinantes. A NPR também lançará versões sem anúncios de programas populares. Nenhum programa de propriedade do Spotify terá acesso pago no lançamento.

Se você é um podcaster, pode se inscrever para ser incluído no lançamento completo ainda este ano, que incluirá disponibilidade internacional, entrando em uma lista de espera aqui .

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 5 Novembro 2020 As melhores ofertas para Amazon Prime Day 2021.

Confira nossoguia detalhado do Spotify para aprender tudo sobre como o serviço funciona.

Escrito por Maggie Tillman.