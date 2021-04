Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify está aumentando suas taxas nos EUA, Reino Unido e partes da Europa.

De acordo com vários relatórios , os aumentos de preços afetarão os planos Student, Duo e Family no Reino Unido e na Europa, enquanto as assinaturas Family nos EUA estão recebendo um aumento a partir de 30 de abril de 2021. Assinaturas Single Spotify Premium permanecerão inalteradas. Aqui está o que você precisa saber.

O Spotify confirmou que seus novos aumentos de preços estão chegando aos EUA, Reino Unido e outros mercados selecionados. Provavelmente os tornará oficiais quando relatar os ganhos trimestrais na quarta-feira, 28 de abril de 2021. Em um comunicado à mídia, ele disse: "Oferecemos uma variedade de planos de assinatura adaptados às necessidades de nossos usuários e ocasionalmente atualizamos nossos preços para refletir fatores macroeconômicos locais e atender às demandas do mercado, oferecendo um serviço incomparável ".

Aqui estão os aumentos de preços do Spotify em abril de 2021:

O plano Spotify Family está aumentando de US $ 14,99 para US $ 15,99 por mês nos EUA. Os preços do Duo, Estudante e Premium permanecerão os mesmos.

O Spotify Student está aumentando de £ 4,99 para £ 5,99 por mês. A assinatura do Duo, que é para duas pessoas, está aumentando de £ 12,99 para £ 13,99 por mês. O plano Família, que é para até seis contas, está passando de £ 14,99 para £ 16,99 por mês.

Aumentos de preços semelhantes estão atingindo alguns países europeus, incluindo a Irlanda. Estudante e Duo estão aumentando para € 5,99 e € 12,99 por mês, respectivamente, o que equivale a um aumento de alguns euros. O plano Família está aumentando de € 14,99 para € 17,99 por mês.

Alguns países da Ásia e da América do Sul também verão aumentos de preços semelhantes.

Nota: Spotify também tem um nível gratuito que é apoiado por publicidade. Ele permite que qualquer pessoa ouça música e podcasts gratuitamente. Os vários níveis premium do Spotify removem os anúncios e oferecem menos restrições do que o nível gratuito. Para mais informações sobre como funciona o Spotify,consulte nosso guia aqui.

Os novos assinantes do Spotify verão os novos preços a partir de 30 de abril de 2021. Mas todos os assinantes do Spotify existentes nos EUA, Reino Unido e Europa terão um período de carência de um mês antes que os preços aumentem. Isso significa que os assinantes existentes verão um aumento a partir do período de faturamento de junho de 2021.

O Spotify deve divulgar seus ganhos mais recentes no final desta semana, e esperamos que a empresa use esse momento para fornecer mais detalhes sobre por que seus preços estão aumentando. Mas é importante notar que o Spotify relatou um prejuízo de € 125 milhões em seu trimestre mais recente. ( A receita média por usuário também caiu 8 por cento .) Dito isso, também revelou que agora tem mais de 155 milhões de assinantes , tornando o Spotify um dos maiores serviços de streaming.

