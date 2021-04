Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou recentemente que está entrando em assinaturas de podcast pagas, e agora, o The Wall Street Journal afirma que o Spotify irá revelar sua própria plataforma de assinaturas de podcast pagas na "próxima semana".

Haverá diferenças entre os sistemas da Apple e do Spotify. Ou seja, o Spotify não cobra taxas ou fica com uma parte de cada assinatura. Os podcasters poderão definir seus próprios preços, e as pessoas que usam o aplicativo iOS do Spotify serão direcionadas a um site para concluir a transação, evitando assim a participação padrão da Apple nas transações da App Store. Suspeitamos que a Apple terá problemas com essa solução alternativa.

O momento do anúncio do Spotify provavelmente não é coincidência, mas há meses que o serviço está considerando o lançamento de uma oferta de podcast baseada em assinatura que não inclui o acesso à sua assinatura premium de música. Por uma taxa mensal, o serviço de podcast forneceria acesso a programas originais e episódios exclusivos. Foi relatado que foi detalhado em uma pesquisa realizada pelo Spotify .

A pesquisa mencionou quatro planos de podcast de assinatura, começando com US $ 3 e indo até US $ 8 por mês. O nível mais barato permitiria que você ouvisse "entrevistas e episódios exclusivos" sem anúncios da plataforma Spotify. A camada mais cara permitiria que você transmitisse "conteúdo original de alta qualidade" e tivesse acesso antecipado aos episódios sem anúncios da plataforma Spotify.

O Spotify também tem investido em podcasting nos últimos dois anos, adquirindo produtores de podcast como Gimlet, Parcast e The Ringer. Também assinou acordos com Michelle Obama, Kim Kardashian West e Joe Rogan.

Escrito por Maggie Tillman.