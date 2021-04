Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify está lançando um prompt de viva-voz - Hey Spotify - que permite aos usuários pesquisar a plataforma de streaming por voz.

Neste estágio, o novo recurso só parece estar indo para smartphones Android, com o Spotify enviando notificações para dispositivos encorajando-os a configurar a palavra de ativação para comandos de voz.

Identificado pela primeira vez pela GSMArena, os usuários do Spotify podem seguir esta notificação ou ativar manualmente o Hey Spotify por meio das configurações do aplicativo. Então, uma vez ativada, a pesquisa por voz via prompt estará disponível, embora apenas quando o aplicativo estiver aberto e a tela do dispositivo ligada.

Claro, isso significa que aqueles que habilitarem o recurso terão o Spotify ouvindo a frase em segundo plano.

O Spotify também destaca que aqueles que concordam em usar o recurso estão permitindo que ele continue gravando e transcritas as pesquisas, embora ele só comece a gravar depois de ouvir a palavra de ativação.

Este já é o caso para usuários do Spotify Premium que usam a funcionalidade de busca manual por voz, com a nova palavra de despertar viva-voz simplesmente adicionando outro elemento à prática existente.

Além das possíveis preocupações com a privacidade dos usuários que ativam a busca por voz do Spotify, também é justo questionar o quão útil esta adição realmente é, dado que outros assistentes de voz já podem se conectar com o aplicativo (e fazem isso quando ele não está aberto).

Para quem dirige com o Spotify Car View aberto, ele oferece uma maneira alternativa de pesquisar uma música, artista, lista de reprodução ou álbum, mas imaginamos que a empresa tenha ambições mais elevadas para o Hey Spotify e os dados do usuário que ele ajudará a compilar.

Nesse ínterim, estaremos aguardando a notificação do Spotify para implantar em nossos dispositivos e detalharemos as etapas de configuração do Hey Spotify quando soubermos mais.

Escrito por Conor Allison.