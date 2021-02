O Spotify HiFi trará a você áudio de alta qualidade ainda este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Spotify HiFi é o serviço de áudio de alta qualidade do Spotify há muito tempo. Ele começará a ser implantado em países selecionados (nem todos) onde o Spotify tem um serviço ainda este ano.

Como outros serviços, como Tidal HiFi ou Amazon Music HD, o Spotify HiFi fornecerá transmissões com qualidade de CD sem perdas. Será uma atualização para assinantes Spotify Premium, portanto, presumivelmente, será um nível super premium acima da assinatura premium existente.

Assim como as assinaturas rivais, isso provavelmente terá um custo extra de $ 5 / £ 5 por mês, embora o Spotify não tenha falado sobre custos em seu evento StreamOn, onde lançou o novo serviço. Também não sabemos como isso funcionará com outras camadas de assinatura, como Família Spotify ou Duo.

O Spotify acrescentou "O streaming de música de alta qualidade é consistentemente um dos novos recursos mais solicitados por nossos usuários." Ele também falou sobre a compatibilidade com o Spotify Connect e acrescentou que "estamos trabalhando com alguns dos maiores fabricantes de alto-falantes do mundo para tornar o Spotify HiFi acessível ao maior número de fãs possível através do Spotify Connect."

O Spotify também fez com que Billie Eilish fizesse um pequeno vídeo de bloqueio legal. Billie disse: "Áudio de alta qualidade significa mais informações, há coisas que você não ouvirá se não tiver um bom sistema de som. É muito importante só porque fazemos música que queremos ser ouvidas da maneira que foi feito."

O novo serviço colocará o modelo de assinatura do Spotify no centro das atenções novamente - o Parlamento do Reino Unido está atualmente investigando a economia do streaming de música , enquanto vai mais uma vez enfrentar os principais rivais - particularmente a Apple (de quem se queixou à Comissão Europeia) e Amazonas.

Escrito por Dan Grabham.