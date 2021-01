Spotify Kids recebe playlists compartilhadas para maior controle dos pais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify anunciou que seu aplicativo para ouvintes mais jovens, Spotify Kids, está ficando um pouco mais sofisticado, com a adição de listas de reprodução compartilhadas, para permitir que os pais compartilhem mais facilmente o que seus filhos estão ouvindo e criem listas de reprodução para eles aproveitarem.

Basicamente, permite que seus filhos tenham permissão para ouvir coisas que, de outra forma, não estariam na lista de áudio pré-aprovado do Spotify Kids para crianças, mas com você, o pai, posicionado como segurança para aprovar o que entra.

A explicação do Spotify de porque está adicionando o recurso é basicamente que vai tornar mais fácil para os pais compartilharem suas maiores paixões musicais com seus filhos, sem depender de que o Spotify tenha aprovado determinados álbuns para ouvintes mais jovens.

O processo é simples - na sua conta familiar, crie uma lista de reprodução como faria normalmente. Em seguida, no aplicativo Spotify Kids do seu filho, acesse a seção protegida por PIN do aplicativo e selecione as listas de reprodução que deseja que eles possam acessar. Confirme sua escolha no pop-up e pronto.

É uma excelente adição ao Spotify Kids, que foi lançado em 2019, mas tem se desenvolvido lentamente desde então.

Escrito por Max Freeman-Mills.