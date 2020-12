O Spotify pode adicionar suporte para reprodução de música local em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify costuma adicionar novas atualizações ao seu aplicativo para tornar nossas experiências auditivas mais agradáveis. Uma coisa que está faltando é a capacidade de reproduzir facilmente as músicas que você já tem em seu telefone. Parece que isso pode muito bem mudar em algum momento no futuro próximo.

A super-detetive de códigos Jane Manchun Wong descobriu dicas de que o Spotify pode muito bem estar trabalhando na reprodução de dispositivos locais para Android.

O Spotify está finalmente trabalhando no suporte a arquivos locais no dispositivo para Android!



Não há mais necessidade de sincronizá-lo do seu desktop: D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 6 de dezembro de 2020

Parece que este recurso pode permitir que você sincronize sua música local e, em seguida, seja capaz de reproduzi-la sem precisar de uma conexão ativa com a Internet. Se e quando esse recurso aparecer, você simplesmente precisará entrar nas configurações e clicar para mostrar os arquivos do dispositivo. O aplicativo deve, então, verificar seu telefone em busca de arquivos de música e permitir que você os reproduza com facilidade.

Não está claro se isso estará disponível para usuários gratuitos e premium .

Este é um em uma longa linha de atualizações que aparecem no aplicativo. Outros incluíram o aparecimento de histórias de estilo Instagram dentro do aplicativo, mudanças de podcast e muito mais . Portanto, certamente há muito para manter as coisas interessantes.

Escrito por Adrian Willings.