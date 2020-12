Agora o Spotify também tem um recurso de histórias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que nenhuma ideia é original, com cada vez mais aplicativos adicionando um recurso de histórias do tipo Snapchat para dar aos usuários acesso rápido a conteúdo de vídeo curto. O Twitter recentemente fez isso com o novo recurso Fleets e agora parece que o Spotify está fazendo o mesmo.

O Spotify não é o candidato mais óbvio para um recurso de estilo de histórias. A maioria dos outros aplicativos tem sido sites de redes sociais onde o conteúdo é regularmente digerido e compartilhado, mas talvez a empresa esteja tentando tornar as coisas mais interessantes.

Abra o aplicativo e encontre um álbum ou lista de reprodução apropriada e você será saudado pela opção "toque para ver a história". Ao clicar nele, você será saudado por um estilo familiar de conteúdo que inclui pequenos trechos de vídeo de vários artistas proeminentes. Como de costume, você pode tocar à esquerda ou à direita para pular as várias histórias.

O novo recurso de histórias parece estar sendo exibido apenas para um número selecionado de álbuns e listas de reprodução no momento, então você só verá se estiver no lugar certo. Vimos na lista de reprodução Christmas Hits , mas imagine que haverá mais no futuro. Pode ser uma maneira interessante de ver mais conteúdo de seus artistas favoritos ou saber mais sobre a música que você está ouvindo.

Escrito por Adrian Willings.