O Spotify está considerando um serviço de podcast baseado em assinatura?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify está possivelmente considerando lançar um serviço de podcast baseado em assinatura que não inclui o acesso à sua assinatura premium de música.

Por uma taxa mensal, o serviço de podcast ofereceria acesso a programas originais e episódios exclusivos. Foi relatado que foi detalhado em uma pesquisa do aplicativo Spotify , de acordo com Andrew Wallenstein , presidente da Plataforma de Inteligência da Variety. A pesquisa mencionou quatro planos de podcast de assinatura, começando com US $ 3 e indo até US $ 8 por mês. O nível mais barato permite que você ouça "entrevistas e episódios exclusivos" sem anúncios da plataforma Spotify.

A camada mais cara, no entanto, permitiria que você transmitisse "conteúdo original de alta qualidade" e tivesse acesso antecipado aos episódios sem anúncios da plataforma Spotify.

Parece que o plano premium de podcast seria livre de anúncios e uma combinação de conteúdo extra exclusivo com preços entre US $ 3 e US $ 8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM - Andrew Wallenstein (@awallenstein) 6 de novembro de 2020

Tudo isso poderia ser hipotético, veja bem. Os representantes do Spotify já divulgaram declarações para dizer que ele realiza pesquisas rotineiramente que servem apenas como "aprendizados importantes". Em outras palavras, ele quer que você pense que está testando as águas. Mas a empresa tem investido em podcasting nos últimos dois anos, adquirindo produtores de podcast como Gimlet, Parcast e The Ringer. Também assinou acordos com Michelle Obama, Kim Kardashian West e Joe Rogan.

Some tudo e parece que o Spotify vê um futuro onde os podcasts não são gratuitos.

Escrito por Maggie Tillman.