Spotify pode estar aumentando seus preços em todo o mundo

(Pocket-lint) - Spotify relatou que ficou aquém das vendas de seus relatórios de lucros do terceiro trimestre e, como resultado, a empresa está procurando maneiras de impulsionar os resultados futuros.

Uma dessas maneiras é aumentar os custos dos planos de assinatura em todo o mundo. Aumentar os preços pode melhorar a receita geral, mas isso precisa ser gerenciado com cuidado para garantir que os usuários ainda vejam o valor de suas assinaturas mensais.

O Spotify tem tentado agregar valor para os usuários nos últimos meses com a adição de "conteúdo aprimorado" - incluindo podcasts originais e exclusivos. O aplicativo agora tem 1,9 milhão de podcasts com cerca de 58 originais do Spotify.

É esse tipo de conteúdo que a empresa espera que seja suficiente para justificar um aumento de preço sem fazer com que as pessoas cancelem a assinatura. A empresa já testou aumentos de preços em algumas áreas - com regiões como as da Escandinávia e a Austrália vendo pequenos aumentos no Plano Família recentemente. Bélgica, Suíça, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia também tiveram aumentos de preços.

Spotify está, no entanto, ciente dos problemas potenciais em torno do momento. 2020 é um ano difícil para muitos e não faz muito sentido para os negócios aumentar os preços durante uma recessão em que as pessoas estão perdendo seus empregos ou procurando cortar custos.

Escrito por Adrian Willings.