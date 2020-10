Como criar uma lista de reprodução colaborativa no Spotify

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify oferece um recurso de lista de reprodução colaborativa que facilita convidar outras pessoas para entrar em uma lista de reprodução e adicionar faixas a ela. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre listas de reprodução colaborativas no Spotify , incluindo como fazer uma.

O Spotify diz que, com seu recurso de lista de reprodução colaborativa, você e outros usuários do Spotify podem "se unir para criar a lista de reprodução definitiva".

Você pode tornar qualquer uma de suas listas de reprodução do Spotify colaborativa, simplesmente permitindo que seus amigos adicionem, removam e reordenem as faixas. E, graças a uma nova atualização do recurso, você pode até mesmo ver todos que estão contribuindo com a lista de reprodução por meio de seus avatares de usuário no cabeçalho da lista de reprodução.

O Spotify disse que cada faixa ou episódio adicionado à lista de reprodução colaborativa mostrará o avatar da pessoa que o adicionou.

Para criar uma lista de reprodução colaborativa no Spotify, siga estas etapas:

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Spotify. Toque em Sua biblioteca. Toque em Listas de reprodução e selecione uma lista que você criou. Toque no botão Adicionar usuário. Toque em Tornar colaborativo. Compartilhe a lista de reprodução com seus amigos no Spotify.

Abra o Spotify. No painel esquerdo, clique com o botão direito em uma lista de reprodução. Selecione Lista de reprodução colaborativa. Compartilhe a lista de reprodução com seus amigos.

Você só pode convidar pessoas para colaborar em uma lista de reprodução que você criou. (A lista de reprodução terá um ícone de círculo para mostrar se é colaborativa.)

Verifique a página de FAQ do Spotify para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.