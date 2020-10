Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify lançou um serviço de fitness gratuito, chamado Pumped, que oferece exercícios de treinamento intervalado de alta intensidade guiados.

O Spotify Pumped permite que usuários não e existentes do Spotify criem treinos HIIT personalizados e gratuitos, expressos por "grandes nomes de podcast e trilha sonora de seu artista favorito", de acordo com o Spotify. Com as academias fechadas na maior parte de 2020, Spotify disse ter visto evidências de que as pessoas estão se exercitando mais em casa, já que mais de 385.000 playlists de treino foram criadas ou adicionadas até agora este ano. É, portanto, criado com Pumped, para que você possa criar seu próprio treino baseado em música.

Cada sessão de HIIT durará entre 7 e 21 minutos e será orientada por treinadores que mostrarão como fazer estocadas, agachamentos, flexões e burpees.

Para começar, siga estas etapas:

Acesse este site do Spotify Pumped. Clique ou toque no botão Lets Hiit It. Respondendo às perguntas na tela: Selecione seu espaço de treino

Selecione seu gênero musical preferido

Selecione seu próprio treinador de celebridades do Spotify para manter sua motivação alta. Faça login em sua conta do Spotify, se tiver uma (opcional). Selecione " Iniciar treino " para iniciar a lista de reprodução de treino.

Está sendo lançado primeiro no Reino Unido e na Irlanda.

Os treinadores de celebridades são de alguns dos principais podcasts do Spotify, incluindo:

Você notará que nenhum deles é treinador profissional. Eles são hosts de podcast.

Sim. Você nem precisa de uma conta do Spotify para usá-lo.

Sim, mas oferece apenas exercícios básicos conduzidos por podcasters.

Lembre-se de que é um serviço gratuito e você só pode escolher entre nove gêneros musicais, como pop, metal e jazz. Também é atualmente baseado em navegador, funcionando em telefones e laptops, enquanto o Peloton está disponível com seus próprios produtos e por meio de um aplicativo disponível em várias plataformas.

