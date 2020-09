Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify chegou ao Apple Watch há quase dois anos e levou todo esse tempo para finalmente começar a testar os recursos de streaming.

De acordo com o iPhone-Ticker.de (via Google Translate ), o aplicativo Spotify Apple Watch está testando o suporte de streaming com usuários selecionados. O aplicativo, lançado em novembro de 2018, oferece suporte para Siri e outros recursos semelhantes a controle remoto para o iPhone. No entanto, ele carecia de mais recursos premium, incluindo suporte para streaming de áudio, bem como reprodução offline. Isso pode mudar, pois os usuários supostamente começaram a ver a transmissão ao vivo em seus Apple Watches

Para ser claro, isso significa que alguns usuários do Spotify agora podem transmitir música diretamente para seu Apple Watch sem a necessidade de uma conexão com seu iPhone.

Os testadores estão aparentemente transmitindo por LTE ou Wi-Fi e por meio do alto-falante embutido do wearable - não apenas fones de ouvido Bluetooth. Os testadores notados no Reddit estão vendo um ícone azul no aplicativo, o que indica que o recurso de streaming está em beta. Isso significa que provavelmente não será lançado para todos os usuários do Apple Watch neste estágio. Um usuário do Apple Watch disse ao iPhone Ticker que o ícone beta apareceu no Apple Watch Series 3 habilitado para celular por volta de 12 de setembro.

Entramos em contato com o Spotify para descobrir quando e se ele irá implementar o suporte de streaming para todos. Esperamos que mais cedo ou mais tarde.

Uma espera de dois anos é suficiente.

Escrito por Maggie Tillman.