Chefe do Spotify: os músicos não podem "gravar música uma vez a cada três a quatro anos e pensam que isso será suficiente"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É justo dizer que o chefe do Spotify, Daniel Ek, incomodou alguns artistas com seus comentários mais recentes sobre a ética do trabalho do músico moderno - incluindo aqueles que pedem a reforma dos royalties de streaming.

Em entrevista ao Stuart Dredge , do MusicAlly , Ek disse: "O que costuma ser relatado são as pessoas que estão infelizes, mas raramente vemos alguém que está falando ... Estou feliz com todo o dinheiro que estou recebendo com o streaming. "

Continuando, ele continuou dizendo que aqueles que seguem os ciclos tradicionais de lançamento de músicas não vão "se sair bem".

"Alguns artistas que costumavam se sair bem no passado podem não se sair bem nesse cenário futuro", continuou Ek ", onde você não pode gravar música uma vez a cada três a quatro anos e acha que isso será suficiente".

Ek citou o exemplo extremo de Taylor Swift como melhor prática - Swift quebrou o recorde de maior número de transmissões (98 milhões de acordo com a previsão de ganhos do Spotify ) em um período de 24 horas na semana passada após o lançamento de seu álbum surpresa Folklore, gravado em lockdown e lançado menos mais de um ano desde seu último álbum.

A declaração de Ek provocou ira de alguns músicos que afirmam que a receita do streaming é baixa , um problema agravado pela falta de oportunidades de ganhar com shows ao vivo no clima atual.

O diretor da Performing Rights Society, Tom Gray , tem sido uma voz particularmente forte no debate, reunindo apoio no Twitter sob a hashtag #BrokenRecord e dizendo aos colegas músicos que Ek "pensa na sua falta de renda habitável ou quando você tem 50 milhões de peças e você não ganha o suficiente para alugar em Londres, é uma falácia narrativa ".

O cantor e compositor KT Tunstall também foi um defensor vocal da campanha, dizendo que "o streaming está funcionando muito melhor para [Ek] e grandes gravadoras do que para aqueles que criam o que lucra". Um relatório recente sugeriu que grandes gravadoras estão agora ganhando mais de US $ 1 milhão por hora com o streaming.

Mike Mills, do REM, teve outras palavras para Ek.

Escrito por Dan Grabham.