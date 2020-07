Sessão do Grupo Spotify: Como usar o modo de festa de escuta do Spotify

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após um lançamento beta suave em maio, o Spotify agora permite que os usuários do Spotify Premium escutem simultaneamente músicas e podcasts com amigos que não estão por perto.

Ouça juntos, em tempo real

Todos os convidados podem controlar o que é reproduzido.

Projetado para atender aos usuários que desejam se socializar virtualmente durante o bloqueio, o Group Session basicamente permite que qualquer usuário premium gere um link compartilhável com até cinco amigos ou familiares - que também precisam do Spotify Premium - permitindo que todo o grupo transmita o mesmo conteúdo em tempo real. Imagine cada usuário ouvindo em dispositivos individuais e cada um com a capacidade de controlar trilhas, tudo em locais seguros e socialmente distantes.

Mas mesmo fora da quarentena, a Sessão de Grupo é útil para casais de longa distância ou para quem realmente deseja organizar uma festa virtual de escuta de música.

As sessões de grupo estão limitadas a usuários pagantes - ou assinantes Premium - do aplicativo móvel Spotify para telefones e tablets. Tecnicamente, a Sessão de Grupo ainda está na fase beta, o que significa que está sendo testada, e o Spotify alertou que seus recursos podem mudar. Para hospedar uma sessão, selecione o menu Conectar e, em seguida, você poderá iniciar uma sessão, o que gera um link compartilhável que pode ser enviado pela mídia social ou outros aplicativos.

Abra o Spotify e toque algo Toque no botão Conectar na parte inferior da tela Em Iniciar uma sessão de grupo, toque em Iniciar sessão Toque em Convidar amigos Aqui você pode:

- Compartilhe com qualquer aplicativo social ou de mensagens listado

- Escolha Copiar link para enviar seu próprio caminho

- Mostre a eles um código Spotify no qual eles podem digitalizar para participar

Os ouvintes convidados podem optar por ouvir em seu próprio dispositivo ou ouvir no seu dispositivo e controlá-lo pelo dispositivo. Além disso, qualquer pessoa na equipe de streaming pode pausar, reproduzir, pular, selecionar ou adicionar faixas na fila.

Os usuários precisarão usar uma solução de terceiros para realmente conversar, pois não há uma maneira integrada de enviar mensagens a outros usuários Premium em uma sessão de grupo do Spotify.

Escrito por Maggie Tillman.