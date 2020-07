O Spotify está facilitando a localização de podcasts de que você possa gostar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Spotify anunciou que agora está lançando dados nos podcasts mais populares e mais populares, o que deve facilitar a procura de podcasts populares para serem ouvidos.

Os gráficos Top Podcasts e Trending Podcasts apropriadamente nomeados prometem destacar os "melhores e mais recentes" podcasts que as pessoas estão gostando e você também deve.

Esses gráficos mostram os podcasts mais populares da sua região com base no número de pessoas que os ouvem.

Em alguns países, esses dados de podcast são ainda mais detalhados, com os principais podcasts também sendo separados por categoria. Portanto, se você estiver no Brasil, Reino Unido, Austalia, Alemanha, México ou Suécia, poderá encontrar os podcasts mais populares do seu gênero favorito com facilidade.

Caso contrário, os principais gráficos de podcast, que estão disponíveis em 26 regiões, exibirão os 200 principais podcasts com gráficos de tendências, mostrando os 50 principais programas de podcast em rápido crescimento.

Para encontrar os gráficos de podcast , clique em para navegar nos podcasts no aplicativo e você verá os diferentes gráficos lá.

Se você é um podcaster, também ficará satisfeito em saber que o Spotify for Podcasters também está recebendo uma atualização . Se o seu podcast começar a fazer negócios, você será notificado por meio do painel, com informações sobre onde está nos gráficos, em que região está apresentando um bom desempenho e com a capacidade de compartilhar seu sucesso também.