(Pocket-lint) - Você adora tocar algumas músicas para mantê-lo motivado enquanto faz exercícios? Cansado da mesma música antiga e precisa de algo novo? O Spotify está aqui para ajudar.

A empresa lançou uma ferramenta para ajudá-lo a criar algumas novas listas de reprodução com base em alguns critérios simples. Insira a duração do seu treino, selecione uma lista de tipos (ioga, corrida, ciclismo, cardio, levantamento de peso, etc), escolha alguns de seus gêneros favoritos e a "vibração" que você procura e clique para criar sua lista de reprodução.

Soundtrack Your Workout , como é conhecido, permite que você ajuste todos os tipos de configurações antes de criar a lista de reprodução.

Você pode até selecionar listas de reprodução com base em quem está trabalhando. Seja sozinho, com um parceiro ou com seu animal de estimação.

Existe ainda a opção de personalizar a lista de reprodução com base no treino com um amigo / parceiro remotamente pela Internet.

Essas listas de reprodução de treino podem incluir podcasts ou música e podem ser personalizadas por vibração. Se você precisa de algo que seja "totalmente zen" ou um pouco mais motivacional com um tema "bombado".

Como seria de esperar, as listas de reprodução da trilha sonora do seu treino são baseadas no que você escolhe aqui, com uma pitada saudável de seu histórico de audição para garantir que você obtenha as músicas que provavelmente aprovará.

Spotify já oferece muitas listas de reprodução de treino pré-fabricadas , esta lista inclui:

Obviamente, a ferramenta personalizada é ótima para criar quantas listas de reprodução diferentes desejar, com base em seus hábitos de exercício. Faça um para uma corrida longa, outro mais curto para exercícios aeróbicos matinais e uma lista de reprodução animada para sua sessão de levantamento de peso e você está fadado a esmagá-lo.

Escrito por Adrian Willings.