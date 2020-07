Spotify Duo é um novo sub que oferece duas contas Premium para casais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Spotify Duo é uma nova assinatura estreando no Spotify - projetada para casais, é uma casa intermediária entre uma única assinatura Premium e a Família Spotify.

O plano foi claramente projetado para incentivar os casais a se atualizarem e gozarem de mais liberdade, em vez de ficarem confusos ao compartilhar uma conta Premium. Ou pode ser para um pai e um filho ou até dois irmãos também.

As duas pessoas teoricamente precisam morar no mesmo endereço, mas as contas Duo têm logins separados; portanto, pode ser alguém que mora em outro lugar, desde que os endereços de cobrança sejam os mesmos.

A nova assinatura custa US $ 12,99 / £ 12,99, portanto fica no meio dos dois também. Está disponível hoje em 55 países, incluindo EUA e Reino Unido.

Para casais que lutam para ouvir a mesma música juntos devido a gostos variados (principalmente no carro!), Há uma lista de reprodução específica Duo Mix gerada automaticamente, que é uma combinação da audição das duas pessoas.

Os usuários que nunca experimentaram o Premium podem obter o primeiro mês do Premium Duo gratuitamente, mas se você já possui o Premium, não pode obter o mês gratuito. No entanto, você pode atualizar facilmente.