Em sua mais recente tentativa de se tornar sua fonte preferida de podcasts originais, o Spotify anunciou uma parceria de vários anos com a DC Comics e a Warner Bros para produzir novos podcasts - ou séries narrativas de áudio - estrelando personagens do Universo DC.

Além disso, o Spotify planeja usar a "coleção mais ampla de títulos atemporais" da Warner Bros para produzir ainda mais shows de podcast independentes. O Spotify não divulgou outros termos da parceria, incluindo quando os primeiros podcasts serão exibidos, mas sabemos que o próprio Spotify não está lidando com as responsabilidades de criação e produção. É cuidar da distribuição e marketing.

Veja como o Spotify descreveu o acordo:

"A Warner Bros Digital Networks gerenciará os negócios e a estratégia relacionados à parceria. O estúdio digital da Warner Bros Television Group, Blue Ribbon Content, supervisionará o relacionamento criativo e desenvolverá e produzirá a programação em colaboração com o Spotify, que será responsável para o marketing, publicidade e distribuição dos shows exclusivamente em sua plataforma ".

Finalmente, o Spotify disse que a parceria não se limita a novas narrativas baseadas em personagens e franquias existentes no portfólio da Warner Bros e DC; inclui também nova programação da "propriedade intelectual original". O Spotify disse que fornecerá mais detalhes sobre esses "eventos cruzados" posteriormente.

Lembre-se de que o Spotify tem feito grandes mudanças no setor de podcasting recentemente, tendo adquirido o The Ringer e direitos de streaming exclusivos da Joe Rogan Experience. Suspeitamos que esteja ansioso para aumentar seus esforços de podcasts, já que a SiriusXM e a Pandora assinaram recentemente um acordo com a Marvel para produzir uma nova série original de podcast sobre Wolverine, Hawkeye, Black Widow e Star-Lord.

