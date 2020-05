Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O aplicativo Spotify Kids, lançado pela primeira vez em outubro passado, está adicionando dois novos recursos que fornecem aos pais mais controle sobre as contas de seus filhos.

Agora, os pais podem acessar o histórico de audição de seus filhos e até bloquear o conteúdo. Para acessar essas novas configurações no Spotify Kids, vá para a seção "Adultos" e selecione o histórico da conta da criança que deseja visualizar. Você poderá ver o histórico completo de audição nessa área, incluindo todas as músicas transmitidas no aplicativo nos últimos três meses.

Nesta mesma área, você pode selecionar músicas para bloquear. Basta tocar no ícone de bloco ao lado da faixa. Você precisará fazer isso para a conta de cada criança, se desejar. Você pode desbloquear uma música a qualquer momento a partir do histórico de audição ou da seção de faixas bloqueadas (toque no ícone vermelho ao lado de cada faixa).

O aplicativo Spotify Kids também está se expandindo para o Japão e a Alemanha, disponibilizando-o em 14 mercados. Inclui 8.000 músicas, histórias, audiolivros e sons em mais de 125 listas de reprodução. No lançamento, sete meses atrás, havia 6.000 faixas. O aplicativo é apenas para crianças, com idades entre três e acima. Foi lançado para iOS e Android e está disponível nos planos da Família Premium.

Todo o conteúdo disponível é apropriado para a idade e não há anúncios na plataforma.