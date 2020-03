Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Spotify atualizou seu aplicativo para personalizar sua experiência e facilitar o acesso às músicas e podcasts que você ama.

A empresa atualizou a aparência do aplicativo no celular e tablet, tornando a tela inicial mais amigável. A idéia é criar uma experiência auditiva personalizada e conveniente.

O conteúdo da página inicial agora está definido para mudar ao longo do dia, com base na maneira como você ouve. Abra o aplicativo e você será "Bom dia", "Boa tarde" ou "Boa noite", dependendo da hora do dia e de um layout para refletir seus hábitos de escuta.

Agora, o aplicativo terá favoritos familiares na parte superior da tela inicial para facilitar o acesso, com seis recomendações sobre álbuns, playlists ou podcasts que você provavelmente ouvirá a essa hora do dia.

Abaixo desses seis, você também encontrará o conteúdo recomendado / descoberta, incluindo as listas de reprodução "feitas por você" e de descoberta, para ajudar a ampliar sua audição.

Esta atualização é a mais recente de uma longa linha de ações que o Spotify está fazendo para melhorar seu aplicativo de música favorito. Além dos reprojetos, a empresa também está tentando melhorar sua experiência com a ativação por voz e, possivelmente, planejando ajudá-lo a encontrar novas músicas com base no gosto auditivo de seus amigos .

O design atualizado da tela inicial está sendo implementado para todos os usuários. Portanto, desde que você tenha pelo menos 30 dias de histórico de audição, deverá vê-lo em breve.