Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aparentemente, o Spotify está cansado de deixar seu destino ser controlado por assistentes de voz nos quais não pode realmente impactar, como Apple, Google e Amazon. Segundo informações, a empresa está desenvolvendo sua própria funcionalidade de controle de voz no aplicativo.

A notícia vem de Jane Manchun Wong, uma renomada investigadora de aplicativos, e vem com uma captura de tela do que é presumivelmente uma versão de teste do aplicativo do Spotify .

O Spotify está trabalhando na ativação de voz "Hey Spotify" pic.twitter.com/PqZI01WZre - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 4 de março de 2020

Wong concluiu que o aplicativo (desde que você tenha acesso ao microfone) poderá ouvir as palavras "Hey Spotify" quando estiver aberto e funcionando no seu telefone, com a tela ligada.

Isso imediatamente o torna um serviço de nicho potencialmente bonito, já que não podemos dizer que conhecemos muitas pessoas que colocaram algumas músicas ou álbuns no Spotify e deixaram o telefone desbloqueado em uma superfície com a tela ligada. Ainda assim, se você fizer isso, parece que você poderá controlar o player com sua voz.

Dito isso, ainda é possível que seja mais rápido fazê-lo do que ir através de um assistente, especialmente se estivermos falando da Siri, que ainda pode ter problemas em saber quando aplicar seus comandos ao Spotify em vez de sua preferência, Apple Music .

Obviamente, isso ainda é totalmente rumorado, e longe de ser um recurso confirmado em termos oficiais. É possível que nunca chegue aos aplicativos reais das pessoas ou, quando o fizer, terá um conjunto diferente de requisitos e recursos.

Ainda assim, com base nas capturas de tela de Wong, podemos especular que o Spotify o está testando no momento, por isso será interessante prestar atenção em mais notícias sobre esse assunto.