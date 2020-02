O redesign do iOS do Spotify adiciona fácil reprodução aleatória e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Spotify está lançando uma atualização de aplicativo para iPhone e iPad que adiciona vários recursos refinados.

A atualização do iOS traz uma nova aparência, com uma interface mais fácil de usar e organizada e botões mais claros.

Para iniciantes, um novo botão "reprodução aleatória" facilita a escolha de reproduzir faixas consecutivamente ou reprodução aleatória do álbum, com o ícone de reprodução aleatória anexado.

Uma nova linha agora aparece no centro da tela, com todos os botões que você precisa agrupados no mesmo lugar. Isso permite o uso com uma mão e inclui um novo ícone de download fácil de ver para ouvir offline.

A arte da capa será exibida em todas as faixas, além da exibição do álbum. Isso facilita a localização de suas faixas favoritas em uma lista. Os favoritos agora também serão indicados com um ícone de coração próximo aos nomes das faixas atribuídas.

O Spotify está lançando o aplicativo para usuários de iOS em todo o mundo a partir de hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro. Ainda não o temos ainda no Reino Unido, mas espera-se que ele esteja disponível nos próximos dias, onde quer que você esteja.

Você pode descobrir mais sobre as mudanças no blog do Spotify aqui . E não esqueça de verificar a App Store para obter a atualização, se você não configurou o iPhone para fazer o download (e outras atualizações) automaticamente.