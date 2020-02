O rival Qobuz, do Spotify, despeja o streaming de MP3 e trabalha em alta resolução

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima rival do Spotify, Qobuz, decidiu recusar transmissões com qualidade de MP3 no Reino Unido, ao invés de optar por fazer all-in para streaming de alta resolução.

As faixas de alta resolução são identificadas por um logotipo no próprio aplicativo, para que você possa ver facilmente as faixas codificadas com maior qualidade.

A escrita estava na parede em novembro, quando a camada Studio Premier, mais cara, foi reduzida em preço nos EUA e as outras camadas também foram descontinuadas.

Naturalmente, há um custo para aqueles na camada de assinatura Premium mais antiga que pagavam US $ 9,99 / £ 9,99 por mês - agora eles acabam pagando mais pelo acesso ao serviço.

Você transmite da Qobuz em perda (equivalente à qualidade do CD) ou em alta resolução (da qualidade de estúdio de 24 bits / 44,1 kHz até 192 kHz) por US $ 14,99 / £ 14,99 por mês (US $ 150 / £ 150 com um plano anual) .

A mão de Qobuz provavelmente foi forçada pelo lançamento do Amazon Music Unlimited HD, que tem preços semelhantes para clientes não Prime e é um pouco mais barato se você tiver o Amazon Prime.

A Qobuz também ainda está oferecendo seu plano Sublime +, agora ao preço de US $ 249 / £ 249,99 por ano, que inclui streaming de alta qualidade, além de um desconto em downloads de alta resolução.

"O MP3 é muito ruim para músicas, artistas e ouvintes", diz Dan Mackta, da Qobuz. "Então [estamos] dizendo não ao MP3 e agora oferece apenas qualidade de estúdio real em um plano acessível".

O Qobuz foi o primeiro serviço de streaming a oferecer streaming de alta resolução no FLAC de 24 bits e tem sido um rival natural do rival de alta resolução Tidal, e ambos os serviços fornecem um nível extra de informações de artistas e álbuns para quem quiser.

No entanto, com a Amazon lançando o Music Unlimited HD no final do ano passado, a tempo do lançamento do Echo Studio , espere que outros participem da diversão de alta resolução.