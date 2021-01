O que são códigos Spotify e como usá-los?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Spotify introduziu os Codes como uma forma de fazer com que os usuários compartilhem música com amigos e familiares em 2017.

Os códigos Spotify funcionam gerando um código único de uma faixa, álbum ou lista de reprodução que você deseja compartilhar. Outra pessoa pode escanear esse código e ser imediatamente levada para a música para que possam ouvir a mesma coisa.

Como funciona exatamente e o que você precisa fazer para usar os códigos Spotify? Deixe-nos explicar.

Um Código Spotify é um código exclusivo da plataforma de streaming de música do Spotify. Ele funciona de maneira semelhante a um código QR, mas parece completamente diferente.

Cada faixa, artista, álbum e lista de reprodução pode ter seu próprio código Spotify, então não há limites para o que você pode compartilhar.

Os códigos Spotify estão disponíveis para assinantes gratuitos e Premium. Para gerar um código para algo que você deseja compartilhar, você precisa clicar nos três pontos ao lado do ícone de coração no que quer que seja que você deseja compartilhar. Todos os álbuns, faixas, listas de reprodução e artistas possuem este botão como opção.

Depois de clicar nos três pontos, você verá opções como download (se você for assinante Premium), compartilhar, como. No topo com a arte, no entanto, você verá um código Spotify embaixo.

Depois de acessar o código do conteúdo que deseja compartilhar, clique no código para aumentá-lo. Se você estiver com a pessoa com quem deseja compartilhar o conteúdo, ela pode escanear o código diretamente de seu aplicativo Spotify. Alternativamente, você pode salvar a imagem em suas fotos, para que você possa enviá-la para outra pessoa para que ela abra dentro do aplicativo Spotify.

Para digitalizar um código, use o botão da câmera à direita da barra de pesquisa no aplicativo Spotify. Toque em "Scan", aceite as permissões para Spotify para acessar sua câmera. Você poderá então digitalizar a obra de arte do dispositivo de outra pessoa.

Se você recebeu uma imagem, pode pressionar "Selecionar das fotos". Encontre a imagem em sua biblioteca, abra-a, pressione "Escolher" e o Spotify o levará para o que quer que tenha sido compartilhado com você.

Os códigos do Spotify não precisam vir de outra pessoa. Artistas, gravadoras e marcas podem imprimir códigos em painéis de publicidade promocional e pôsteres e você pode digitalizá-los exatamente da mesma maneira.

Escrito por Max Langridge. Edição por Britta O'Boyle.