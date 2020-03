O que é o Spotify e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Spotify é um serviço de streaming de música digital que fornece acesso a milhões de músicas, podcasts e vídeos de artistas de todo o mundo, como Apple Music e Amazon Music Unlimited .

O Spotify é imediatamente atraente, porque você pode acessar o conteúdo gratuitamente, basta se inscrever usando um endereço de e-mail ou se conectar ao Facebook . Se você não está interessado em taxas de assinatura mensal para o Spotify Premium, ou apenas quer mergulhar no seu pé e testá-lo, é fácil começar e não há compromisso.

Você pode descobrir as principais diferenças entre o Spotify Free e Premium em nosso recurso separado, mas como um resumo rápido, a versão gratuita é suportada por anúncios, assim como estações de rádio. A versão gratuita do Spotify pode ser acessada no PC, laptop e telefone celular, mas o serviço completo precisa de uma assinatura do Spotify Premium.

É fácil começar a ouvir música no Spotify:

Visite o site do Spotify e inscreva-se . Recomendamos que você se inscreva no Facebook se você tiver uma conta, pois será mais fácil encontrar e seguir amigos, ver o que eles estão ouvindo e compartilhar músicas com eles. Escolha um nível de assinatura . Recomendamos optar pelo Spotify Premium, pois ele oferece acesso a mais recursos, é mais flexível e se conectará a mais dispositivos. Baixe e instale o aplicativo Spotify gratuito. Existem versões para telefones de mesa e iPhone / iPad e Android . Faça login na sua conta nesses dispositivos e ouça.

A configuração básica é bem direta, mas há muito mais no Spotify quando você se aprofunda e fica mais inteligente quanto mais você ouve.

Sim e não. Com o Spotify Premium, você pode definir a música para estar disponível "offline", mas não é o mesmo que baixar músicas no sentido tradicional. Por exemplo, você não pode tentar jogar no sistema baixando um álbum e cancelando sua assinatura posteriormente. E você não pode baixar as faixas para gravá-las em um CD ou copiá-las para outros dispositivos.

A idéia do modo offline do Spotify é permitir que você tenha acesso à sua música favorita quando estiver tentando salvar dados móveis ou viajando para algum lugar onde o acesso à Internet possa não ser fácil.

Com o Spotify Premium, você pode ter até 10.000 músicas disponíveis para ouvir offline em até cinco dispositivos diferentes. Baixar músicas, álbuns ou listas de reprodução no Spotify também é simples, o que é ótimo. Basta alternar a opção ao lado de Download no álbum que você deseja baixar para ouvir offline. Como alternativa, clique nos três pontos no canto superior direito e clique em "Download".

A quantidade de dados que o Spotify grava depende da qualidade do streaming que você escolher - mais sobre isso em um minuto. Este é um guia para a quantidade de dados que o Spotify obterá:

Uma hora de reprodução de música utilizará cerca de 50 MB de dados quando a qualidade estiver definida como "normal".

Com qualidade normal, você pode tocar cerca de 24 horas de música com cerca de 1 GB de uso de dados.

Em alta qualidade, 1 GB será usado em menos de 15 horas.

Com extrema qualidade, você usará 1 GB de dados em 7 horas.

Você usará muito mais dados com a reprodução de vídeo.

Você pode verificar e alterar a qualidade do streaming e do download de músicas usando dados móveis nas configurações do seu dispositivo.

Existem quatro níveis diferentes de qualidade de streaming para o Spotify. A transmissão é feita no formato Ogg Vorbis e usa as seguintes taxas de bits para cada um dos níveis de qualidade:

Baixa a 24kbps

Fluxos normais a 96kbps

Alta a 160kbps

Fluxos muito altos a 320kbps

O nível de qualidade que você usa dependerá de suas preferências e escolhas em relação ao uso de dados, mas vale a pena notar que o Very High está disponível apenas para assinantes do Spotify Premium.

Inscrever-se no Spotify com o Facebook ou conectar sua conta do Facebook em uma data posterior permitirá que você encontre e siga amigos facilmente e veja o que eles estão ouvindo. O feed de atividades é exibido no lado direito do software de desktop e é uma ótima maneira de captar os amigos que ouvem a mesma música que você ou zombam deles para a última sessão do ABBA.

Você também pode usar a função de pesquisa no aplicativo para encontrar amigos. Entre no seu perfil nas configurações e toque no botão "Encontrar amigos", que permitirá encontrar e seguir mais amigos ou artistas.

Se você não está no Facebook ou não deseja conectar sua conta do Facebook ao Spotify, ainda pode encontrar e seguir amigos, isso pode ser um pouco mais difícil em alguns casos.

De acordo com o Spotify, a melhor maneira de encontrar e seguir um amigo é usar a caixa de pesquisa no cliente de desktop e usar este formato:

spotify: user: USERNAME

Copie isso e substitua USERNAME pelo nome do seu amigo. Se isso não funcionar, peça ao seu amigo para copiar o link do perfil diretamente da página do perfil e enviá-lo para você. Como alternativa, pergunte se eles podem compartilhar uma de suas listas de reprodução públicas com você. Se eles criaram a lista de reprodução, o nome de usuário está contido no URL como um número:

https://open.spotify.com/user/1149074494/playlist/0sBC03hIa7vrUSUeX8S8KY

Você pode usar esse número para encontrá-los ou clicar no nome deles na lista de reprodução para segui-los. Para obter orientações mais detalhadas sobre como encontrar amigos no Spotify, consulte o tutorial oficial do Spotify .

Criar uma lista de reprodução é tão fácil quanto clicar com o botão direito do mouse em uma música e clicar em "Adicionar à lista de reprodução" ou clicar nos três pontos ao lado de uma música no aplicativo. Pegue suas músicas favoritas e cole-as em uma lista de reprodução para seu prazer pessoal. Depois de começar, você logo descobrirá que está seguindo listas de reprodução criadas por amigos ou organizadas por artistas.

O Spotify também é inteligente, quanto mais você escuta, mais aprende o tipo de música que você gosta e que tem um impacto na música que apresentará a você no futuro. Quando você se aprofundar na seção "Página inicial" do aplicativo, encontrará várias recomendações com base em suas opções de audição recentes. Isso inclui artistas parecidos com os que você já ouviu, além das listas de reprodução " Discover Weekly ", " Release Radar ", "Top Songs of [year]" e "Family Mix", entre outros.

"Discover Weekly" é uma lista de reprodução que é atualizada automaticamente pelo Spotify toda segunda-feira e inclui várias músicas diferentes com base no que você está ouvindo recentemente.

"Release Radar" é uma seleção de novas faixas dos artistas que você segue. Vale a pena notar aqui que, se você seguir seus músicos favoritos, receberá notificações e atualizações quando eles também lançarem novos conteúdos.

"Family Mix" combina músicas ouvidas por qualquer pessoa em uma assinatura Premium for Family e você pode escolher entre Chill ou Upbeat.

"Top Songs of [year] são todas as músicas que você mais gostou no ano anterior.

Para descobrir novas músicas, você pode tocar na guia "Página inicial", onde encontrará muitas opções, ou na guia "Pesquisar", para pesquisar novos conteúdos por categoria e gênero. Essas são ótimas maneiras de descobrir novas músicas semelhantes ao seu gosto atual, mas que você talvez não tenha escutado.

Um dos benefícios óbvios do Spotify é que, se você o estiver usando no telefone, poderá conectar-se a vários dispositivos Bluetooth diferentes e transmitir o conteúdo dessa maneira. Se isso significa um receptor de áudio doméstico, unidade principal no carro, fones de ouvido Bluetooth ou alto-falante conectado a Bluetooth - há muitas possibilidades. Com o Spotify Premium, você também pode aproveitar o Spotify Connect.

O Spotify Connect permite que você toque suas músicas através de uma variedade de diferentes dispositivos conectados Wi-Fi, incluindo desde falantes de Wi-Fi até sua televisão, Amazon Echo , Google Home, Chromecast , PC e muito mais.

Isso é ótimo porque significa que você pode ouvir sua música em mais lugares e com mais dispositivos. Também oferece uma opção de como você controla a música reproduzida na sua conta Spotify. Por exemplo, se você estiver transmitindo para alto-falantes no seu lounge usando o telefone, poderá usá-lo como controle remoto para ajustar o volume, alterar faixas ou criar uma lista de reprodução de festa enquanto ouve.

O que é o Spotify Connect e por que isso importa?

Como controlar o Sonos através do Spotify

Se você é o orgulhoso proprietário de um alto-falante doméstico inteligente como o Google Home ou o Amazon Echo , também é fácil ouvir suas músicas favoritas no Spotify. Tudo que você precisa fazer é configurar o Spotify como seu principal serviço de música dentro do aplicativo relevante e, em seguida, usar sua voz para comandar os alto-falantes para tocar o que quiser.

Se você possui vários dispositivos, também pode aproveitar a funcionalidade de áudio de várias salas para transmitir músicas do Spotify em toda a sua casa. Conectar e criar grupos para esses dispositivos e, em seguida, transmitir música ou uma lista de reprodução para esses grupos com sua voz, é um assunto direto e um dos destaques de se possuir um alto-falante inteligente alimentado por IA.

Aparentemente, o Spotify realizou algumas pesquisas e descobriu que uma grande porcentagem de donos de animais toca especificamente músicas para seus animais.

Para ajudar a criar a experiência auditiva perfeita para os donos de animais, a empresa criou uma ferramenta para ajudá-lo a criar uma lista de reprodução de animais de estimação . Também é fácil começar com:

Visite o mini-site Spotify Playlist Faça login na sua conta Clique para escolher seu animal de estimação, seja cachorro, gato, iguana, hamster ou pássaro Escolha um humor e adicione algumas informações sobre seu animal de estimação Adicione o nome deles Clique para criar a lista de reprodução e começar a ouvir

Essas listas de reprodução centradas no animal de estimação são baseadas na sua preferência musical, atendendo apenas ao humor e à disposição do animal.

O Spotify Kids é um aplicativo projetado especificamente para crianças pequenas que fazem parte de uma família que já possui um plano Spotify Premium.

Este aplicativo atende crianças ouvindo a partir dos três anos de idade e foi projetado para ser "seguro" e privado também. Como seria de esperar, a música aqui é mais interativa com músicas de um só canto, trilhas sonoras de filmes e até histórias.

O conteúdo de audição neste aplicativo também inclui músicas escolhidas a dedo por uma equipe dedicada de editores para garantir uma ótima audição para seus pequenos.

O aplicativo também foi projetado para ser ideal para crianças, tornando-o atraente e fácil de usar também.

Ainda está sendo implementado, mas está disponível em várias regiões, incluindo Argentina, Brasil, México, Reino Unido, Austrália, Dinamarca, Suécia, Nova Zelândia e muito mais. Como o principal aplicativo Spotify, o Spotify Kids também está disponível para dispositivos Android e iOS .

Estações Spotify é outro aplicativo separado que está disponível para download juntamente com o aplicativo Spotify principal.

O Stations tem como objetivo oferecer aos ouvintes acesso fácil a listas de reprodução selecionadas e uma experiência mais parecida com o rádio. Ele também foi projetado para criar uma experiência auditiva que cria estações com base nos seus hábitos auditivos também.

Como o Spotify Kids, o Stations está disponível para dispositivos iOS e Android .

O Spotify vem em duas formas principais - grátis e Premium. O Spotify Premium custa £ 9,99 / $ 9,99 por mês, o que inclui acesso a recursos como streaming sem anúncios, pulos ilimitados, streaming de extrema qualidade e Spotify Connect.

Se várias pessoas em sua casa usam o Spotify, você pode considerar o Premium for Family, que permite que até seis pessoas acessem sua conta exclusiva do Spotify sob uma conta. Todos os usuários precisam morar no mesmo endereço, para que não seja um pacote incluir seus amigos, mas é uma boa maneira de dividir o custo.

Por £ 14,99 / $ 14,99, o Premium for Family não é muito mais que um preço de plano Premium padrão, por isso é um investimento digno.

Para os alunos, há um plano com desconto que custa apenas £ 4,99 / $ 4,99 por mês.

Você pode usar o Spotify gratuitamente, mas seus recursos são limitados. No plano gratuito, a música pode ser reproduzida no modo aleatório e você pode pular até seis vezes por hora, a cada hora. O Spotify Radio não está disponível, mas você pode acessar as listas de reprodução do Daily Mix .

Com o plano gratuito do Spotify, você pode acessar todas as listas de reprodução, descobrir novas músicas e compartilhar músicas com os amigos. Você também pode reproduzir qualquer lista de reprodução, álbum ou artista, mas apenas enquanto estiver no modo de reprodução aleatória.

O Spotify é gratuito para uso em dispositivos móveis, desktop ou tablet - portanto, é acessível com facilidade, onde quer que você esteja. Você pode acessar a versão gratuita usando o aplicativo para smartphone, software para desktop ou site.

A camada Premium do Spotify oferece acesso a tudo, mas não força anúncios, esteja você ouvindo no computador, no celular ou no tablet.

Os usuários premium podem reproduzir qualquer música que desejarem (sob demanda), além de encontrar e ouvir listas de reprodução, descobrir novas músicas, criar e editar listas de reprodução, além de compartilhar músicas e listas de reprodução.

Usuários premium também podem pular qualquer faixa, ouvir off-line, ouvir músicas de alta qualidade e usar o aplicativo Spotify em seus dispositivos móveis como controle remoto de computador.

Os códigos do Spotify são um recurso do Spotify que permite que os usuários compartilhem músicas facilmente com amigos e familiares, bem como com suas contas para outros seguirem. Você pode usá-lo para gerar um código exclusivo para uma música, álbum, lista de reprodução ou seu perfil e, em seguida, fazer com que outra pessoa escaneie o código para compartilhá-lo com o dispositivo e permitir que ele aprecie ou siga você.

O Spotify Codes funciona em dispositivos iPhone e Android. Para usá-lo, basta clicar no botão ... ao lado do que você deseja compartilhar e você verá um pop-up com o álbum, a música ou a lista de reprodução. obras de arte e o código fica embaixo. Clique nesse código para ampliar, para que a outra pessoa possa digitalizá-lo.

No outro dispositivo, toque na guia de pesquisa na parte inferior e depois toque na barra de pesquisa na parte superior. Há um ícone de câmera no canto superior direito e, se você iniciar, poderá simplesmente digitalizar o código. O Spotify Codes está aberto a todos.

Fora dos códigos do Spotify, você também pode facilmente compartilhar músicas do Spotify diretamente em várias plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Twitter, Skype, Tumblr ou apenas um link direto para copiar um link utilizável para onde quiser na web. Basta clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho ou pressionar os três pontos no celular na música, álbum, artista ou lista de reprodução que você deseja compartilhar e selecionar o serviço apropriado.

O Spotify lança regularmente atualizações para seus serviços para ajudar a melhorar sua experiência de audição. Isso inclui listas de reprodução personalizadas e viagens de descoberta para ajudá-lo a expandir seus horizontes musicais e encontrar novos artistas de que provavelmente gostará.

Às vezes, porém, eles apenas adicionam listas peculiares que mostram quão bem eles o conhecem com base em suas tendências atuais de audição. O Time Capsule é um exemplo dessa magia.

Esta é uma lista de reprodução personalizada que seleciona cerca de 60 faixas que você ouviria enquanto crescia. É uma coleção de músicas reminiscentes que o enchem de alegria nostálgica. Achamos o Time Capsule bastante preciso, assustadoramente, mas obviamente exige que o Spotify tenha um bom conhecimento do seu gosto musical, então ouça!

O Spotify aprende o que você gosta enquanto o usa. Quanto mais você escuta, mais inteligente se torna. Este serviço de streaming de música é brilhante para esse tipo de inteligência. Listas de reprodução automáticas são criadas com base nas suas preferências.

Isso inclui listas de reprodução automatizadas como o Summer Rewind, que apresenta todas as músicas que você mais ouve nos últimos meses.

As listas de reprodução do Daily Mix são um pouco diferentes, são como uma estação de rádio que mistura suas músicas favoritas com músicas semelhantes que o Spotify acha que você vai gostar. Também estão disponíveis várias listas de reprodução do Daily Mix para os diferentes estilos ou gêneros de música que você ouve. Essas mixagens individuais continuam sendo reproduzidas pelo tempo que você deseja ouvir e podem ser aprimoradas ao gostar das músicas que você gosta ou remover as que você não gosta.

Como o Discover Weekly, as listas de reprodução do Daily Mix são uma ótima maneira de descobrir novas músicas que você vai adorar.

Ouvir no Spotify pode ser uma experiência social. Se você conectou o Spotify à sua conta do Facebook, por exemplo, amigos e familiares poderão ver o que você está ouvindo e compartilhar suas músicas favoritas com eles.

Pode haver ocasiões em que você não quer que as pessoas saibam que você está ouvindo um determinado álbum ou música em repetição constante. Todos nós temos o prazer culpado que não precisamos que o mundo conheça.

O Spotify é responsável por isso com um " modo de escuta particular " que você pode ativar nas configurações do aplicativo, em Social, e um clique rápido de um botão no navegador da área de trabalho.

O Spotify é mais do que apenas um serviço de streaming de música. Se você possui uma conta no Spotify, também pode usá-la para ouvir milhares de podcasts diferentes, que incluem desde comédia a esportes, estilo de vida, notícias e muito mais.

Esses podcasts estão disponíveis no navegador de aplicativos e de desktop e é fácil procurar e seguir seus podcasts favoritos e acessar os episódios mais recentes onde quer que você esteja.

Se você decidir que não deseja mais sua conta do Spotify, poderá excluí-la. Vale ressaltar, no entanto, que você pode fazer o downgrade do Premium para uma conta gratuita. Portanto, se o custo for o problema, recomendamos que considere isso primeiro.

Se você ainda deseja excluir sua conta do Spotify, siga estas etapas:

Se isso não funcionar, você também pode tentar este método: