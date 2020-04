Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Spotify lançou originalmente seu plano familiar em 2014, mas muita coisa mudou desde então.

Quando chegou, você pagou a mesma quantia por mês para dois usuários e agora paga seis. Novos recursos também são adicionados regularmente, permitindo que o Spotify Premium for Family concorra com os planos da família no Apple Music e no Google Play Music . O objetivo de um plano familiar é ter uma conta cobrindo vários usuários, com cada indivíduo capaz de controlar sua própria conta Spotify.

Isso é tudo o que você precisa saber sobre o Spotify Premium for Family, incluindo o que ele recebe, onde está disponível, como você pode se inscrever e quais recursos são oferecidos.

O plano Premium para família do Spotify custa £ 14,99 / mês ou US $ 14,99 / mês para até seis contas Premium por família. Todos os seis usuários devem morar no mesmo endereço.

O plano Família da Apple Music e o plano Play Music Family do Google custam o mesmo para até seis pessoas por família.

O Premium for Family Plan do Spotify fornece aos membros da família acesso a milhões de músicas por apenas um preço, pagáveis em uma única conta.

Ele também permite que cada membro da família opere contas separadas para que todos obtenham suas próprias listas de reprodução, músicas salvas, recomendações pessoais e a experiência completa do Spotify Premium.

A experiência Premium inclui a capacidade de ouvir offline milhões de músicas e reproduzir qualquer música a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Não há restrições nem anúncios.

Em todo o 2019, o plano Spotify Premium for Family adicionou controles dos pais, novas listas de reprodução e melhor gerenciamento de contas, incluindo a capacidade de adicionar e remover membros da família e atualizar seu endereço residencial.

Você pode aprender mais sobre o plano familiar Spotify e a experiência Premium no site do Spotify .

O plano Premium para família do Spotify está disponível para todos os usuários em todo o mundo.

Se você é novo no Spotify, acesse esta página do Spotify , digite suas informações e autorize o pagamento. Se você já faz parte do plano da família, basta acessar a página da sua conta para adicionar mais membros da família.

Para saber mais, visite o site do plano Premium for Family do Spotify .