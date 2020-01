O desastre de atualização do Sonos é uma amostra dos problemas domésticos que estão por vir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Portanto, a Sonos disse o que a maioria das empresas tem medo - de que seus produtos mais antigos não serão atualizados e, além do mais, impedirão que produtos mais novos no mesmo sistema sejam atualizados.

A indignação contra o Sonos, na verdade, decorre de erros básicos de comunicação - enviar um e-mail aos clientes e dizer que "os produtos em seu sistema serão classificados como legados ... isso afetará sua experiência de audição" nunca vai cair bem.

Enquanto outros fabricantes com quem conversamos estão um pouco satisfeitos com a situação do Sonos, há um elefante na sala que deve preocupar todos os fabricantes - por quanto tempo as pessoas esperam atualizações? E como evitar irritar os clientes quando as atualizações param?

As TVs inteligentes podem ser atacadas por vírus?

Não é um problema tão grande com dispositivos como smartphones e tablets. A maioria das pessoas substitui um telefone a cada poucos anos. E enquanto as pessoas mantêm os tablets por mais tempo, geralmente pensam em substituir o dispositivo quando ele estiver desatualizado.

E no outro extremo da escala está o PC - muito se falou do fim da vida útil do Windows 7 recentemente, mas o fato é que você pode executar a maioria dos aplicativos do Windows 7 e Windows 8 no Windows 10 e é até possível execute aplicativos em um modo de compatibilidade no Windows 10 de volta ao Windows XP e até versões mais antigas.

No entanto, em algum lugar no meio é o ponto de dor futuro para a casa inteligente. Quando um dispositivo como o Ring Doorbell 2 ou o Nest Hello será ultrapassado a tal ponto que não será mais suportado nos aplicativos necessários para executá-los? Vamos realmente atualizar nossas campainhas a cada poucos anos?

Um ponto importante para os serviços que vão para o fim da vida útil certamente será a TV inteligente. As pessoas não atualizam suas TVs com frequência, apesar do que os fabricantes nos dizem e, embora os fabricantes maiores usem sistemas bem usados e atualizados, como a Android TV ou o webOS da LG, existem inúmeros sistemas proprietários.

Quanto tempo levará até que haja uma comoção em relação a um aplicativo importante que não funcione em um sistema de TV ainda recente? Os aplicativos para serviços de streaming certamente não serão capazes de suportar todos os cenários possíveis a partir de hoje daqui a meia década.

Agora estamos todos tão dependentes de serviços e aplicativos que não temos rede de segurança quando as coisas são puxadas.

Um exemplo recente disso é o Google Cloud Print, o serviço do Google para impressão de vários dispositivos e sistemas operacionais na sua impressora doméstica conectada por Wi-Fi. Ele está no fim da vida útil no final de 2020 sem substituição e o Google basicamente diz aos usuários - inclusive no Android - que “encontrem uma solução alternativa de impressão”. Obrigado por isso.

O Google é provavelmente o pior em obter serviços elogiados anteriormente, mas o simples fato é que você não pode confiar em ninguém para fornecer e dar suporte a um serviço, aplicativo ou sistema operacional conectado a longo prazo.