Snapchat's Director Mode é outro balanço na TikTok

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Snapchat ganhou um modo totalmente novo que dá aos criadores ferramentas extras de edição à medida que a rede social de vídeo e foto tenta competir com a TikTok.

Anunciado como disponível agora, a última adição Snapchat tem tudo a ver com dar aos criadores novas ferramentas para que eles possam filmar vídeos para compartilhar com seus seguidores.

O modo diretor acrescenta algumas características que serão imediatamente familiares às pessoas que passam suas vidas no TikTok, porém, com o novo modo Tela Verde sendo um exemplo perfeito. Quando habilitado, as pessoas podem gravar seus vídeos com um fundo diferente, como seria de se esperar. Os mais criativos entre nós devem se divertir de verdade com esse.

Outras novas ferramentas notáveis incluem a capacidade de aparar vídeos mais rapidamente e depois cortá-los juntos, chamado Quick Edit. Há também um suporte expandido para Dual Camera que também o leva aos usuários do Android depois de anteriormente estar limitado aos iPhones. Dual Camera permite que as pessoas gravem tanto as câmeras frontais quanto as traseiras em seu dispositivo - e sim, isso soa como BeReal.

Existem outras adições, é claro, mas o Snapchat está interessado em mostrar que agora é mais fácil criar um Spotlight. Isso porque o Spotlight é a característica do Snapchat semelhante ao TikTok, um foco claro para o lançamento do Modo Diretor.

O novo Snapchat Director Mode está disponível para todos os usuários do iPhone e Android a partir de hoje - basta ficar de olho no novo ícone na barra de ferramentas da câmera principal. Basta tocar nisso para começar.

Escrito por Oliver Haslam.