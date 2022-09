Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você está em uma conversa em grupo no Snapchat e notando que seus amigos não podem salvar os instantâneos que você está enviando a eles? Ou talvez você tenha visto um amigo salvar sua foto em um bate-papo, e você queira impedir que isso aconteça no futuro. Qualquer que seja a situação, há uma maneira fácil de controlar se as pessoas podem salvar as fotos e vídeos que você lhes envia em uma conversa de Snapchat. Veja como.

A primeira coisa que você deve saber é que nem todo snap pode ser salvo em um chat dentro do aplicativo móvel Snapchat. Somente fotos instantâneas sem limite de tempo podem ser salvas.

Abra o Snapchat e tire um instantâneo de foto pressionando o botão de captura. Na tela de edição, procure o temporizador infinito no trilho certo e selecione-o. É um ícone de um símbolo infinito dentro de um relógio. Na tela seguinte, você verá de 1 a 10 segundos e Sem limite. Escolha Sem limite. Esta será sua configuração padrão para todos os instantâneos de fotos, a menos que você a mude.

Se você não escolher Sem Limite, os amigos não poderão salvar seus instantâneos de fotos em chats. Você está pronto! Comece a bater papo com os amigos e faça fotos com eles. Eles serão capazes de salvar suas fotos no bate-papo.

Se você não escolher No Limit no Passo 4, os amigos não poderão salvar suas fotos no bate-papo. Portanto, faça isso se preferir.

Somente instantâneos de vídeo definidos para um loop infinito podem ser salvos.

Abra o Snapchat e faça um instantâneo de vídeo pressionando e segurando o botão de captura. Na tela de edição, procure o botão Snap timer no trilho direito e selecione-o. É um ícone de um símbolo infinito dentro de um loop. Você verá Bounce, Play Once, e Loop como opções. Escolha Loop. Este será seu ajuste padrão para todos os instantâneos de vídeo, a menos que você o altere. Você está pronto! Comece a bater papo com os amigos e DMing os instantâneos de vídeo. Eles serão capazes de salvar seus instantâneos de vídeo no bate-papo.

Se você não escolher Loop no Passo 3, os amigos não poderão salvar seus instantâneos de vídeo em chats. Portanto, faça isso se preferir.

Quer você queira salvar um instantâneo de foto ou um instantâneo de vídeo, o processo é o mesmo: enquanto visualiza o instantâneo, toque no ícone de três pontos no canto e selecione Salvar no Chat. Se você decidir desvendar mais tarde, pressione e segure o snap salvo no bate-papo e selecione desvendar. Lembre-se, se seus amigos não permitirem que você salve seus instantâneos, você não poderá em mensagens diretas ou em bate-papos em grupo no Snapchat.

Escrito por Maggie Tillman.