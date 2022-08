Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos adoram o modo escuro, não só preserva a vida útil da bateria, mas também evita que você se apodreça quando está apertando aqueles poucos últimos DMs antes de dormir.

Em 2022, o modo escuro é o básico de praticamente todas as aplicações, mas Snapchat certamente levou seu doce tempo implementando uma. Na verdade, se você estiver no modo Android, ainda não há nenhum modo escuro no Snapchat - mas não tenha medo, temos uma solução.

-

Portanto, se você estiver pronto para virar seu Snapchat para o lado escuro, continue lendo, nós o protegemos.

Habilitar o modo escuro no iPhone é tão fácil quanto possível, basta seguir os passos simples abaixo:

Abra seu aplicativo Snapchat Toque em seu ícone Bitmoji no canto superior esquerdo Toque na engrenagem de ajuste na parte superior direita Role para baixo até encontrar a Aparência, e selecione que Escolha Always Dark no menu

Está tudo pronto. Agora você pode se afastar em ambientes pouco iluminados com o máximo de conforto.

No Android, as coisas são um pouco mais complicadas. Por alguma razão, o Snapchat ainda não implementou um modo escuro nativo na plataforma.

Temos certeza de que está em andamento, e atualizaremos este artigo quando ele estiver disponível. Enquanto isso, há uma solução que você pode tentar.

Esteja avisado, não é para os fracos de coração. Isto é apenas para aqueles fãs do modo escuro e duro de morrer.

Observe que diferentes smartphones têm pequenas diferenças em seus layouts de configuração, então você pode ter que ajustar ligeiramente estes passos

Peloton entrevistado, novo drone DJI revisto, e muito mais - Podcast ep. de bolso com cotão. 167 Por Rik Henderson · 26 Agosto 2022 · Esta semana, entrevistamos o chefe de conteúdo de Peloton, analisamos o drone DJI Avata FPV e vemos os anúncios da Sony da Gamescom.

Pocket-lint

Abra seu menu de configurações Passe para Sobre telefone e escute-o Desça até encontrar seu número de Build Toque no número Build sete vezes para habilitar o Modo Desenvolvedor Aparecerá um texto que diz quevocê é agora um desenvolvedor Volte ao menu principal de Configurações e selecione Opções do Desenvolvedor Neste menu, encontre a opção Override force-dark e ligue-a

Isto forçará todas as aplicações a aparecerem no modo escuro, sejam elas suportadas ou não. No entanto, infelizmente, ainda não terminamos.

As novas versões do Snapchat não reagem ao modo escuro forçado, portanto, agora, precisaremos instalar uma versão mais antiga.

Isto significa excluir seu aplicativo Snapchat e baixar a versão 10.72.0.0 - a última versão que funcionou com o modo de escuridão forçada.

O APK está disponível no APKMirror aqui, e o modo escuro funciona de forma confiável com ele. Naturalmente, você perderá novos recursos e patches de segurança, portanto, instale-o por sua própria conta e risco.

Sim, é uma dor, mas se você realmente quer o modo escuro no Android, é assim que é feito.

Escrito por Luke Baker.