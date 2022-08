Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No verão de 2022, a Snap provou que o boato estava correto e anunciou um serviço de assinatura pago chamado Snapchat+ (ou Snapchat Plus). A Snap, a empresa matriz por trás do aplicativo móvel Snapchat, lançou a nova oferta como uma forma de obter acesso a recursos exclusivos, experimentais e de pré-lançamento. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Snapchat+, incluindo quanto custa, o que você recebe pelo seu dinheiro e como se inscrever.

O Snapchat+ é uma oferta de assinatura paga dentro do aplicativo móvel Snapchat. Ele desbloqueia novos recursos antes que alguém mais tenha a chance de usá-los. Em uma página de suporte do Snapchat+, Snap descreveu estes recursos como "exclusivos, experimentais e pré-lançamentos", e disse que eles irão "melhorar e personalizar sua experiência Snapchat, permitindo que você mergulhe mais profundamente nas partes do aplicativo que você mais usa".

-

A Snap encontrou sucesso antecipado com seu serviço de assinatura paga Snapchat+. A empresa anunciou em agosto de 2022 que acumulou um milhão de usuários pagos desde o lançamento do Snapchat Plus no final de junho de 2022.

Nos EUA, você pode obter o Snapchat+ por $3,99 USD por mês, por $21,99 USD por 6 meses, ou por $39,99 USD por ano.

A partir de agosto de 2022, os assinantes do Snapchat+ têm acesso aos seguintes recursos (os links para as páginas de suporte do Snapchat para cada um deles também estão abaixo):

O Snap prometeu atualizar regularmente o Snapchat+ com mais recursos. Em 15 de agosto de 2022, ele fez isso - com uma atualização que introduziu respostas prioritárias para a história. Isto torna as respostas dos assinantes mais visíveis quando respondem ao Snap Stars (como figuras públicas e criadores verificados). Outras características incluem fundos especiais para os personagens Bitmoji dos usuários e novos designs de ícones de aplicativos. Você também pode adicionar um emoji que é exibido aos amigos depois que eles visualizam um Snap.

É fácil assinar o Snapchat+.

Abra e faça o login no aplicativo móvel Snapchat. Ir para o seu perfil Toque no cartão de banner Snapchat+ na parte superior. Escolha uma assinatura para iniciar seu teste gratuito de 7 dias.

Precisa de ajuda? Se você não vir o cartão Snapchat+, você pode ter que descartar outros cartões de banner em seu Perfil primeiro.

O Snapchat+ está disponível para todos os usuários de iPhone e Android nos EUA.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Escrito por Maggie Tillman.