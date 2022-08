Snapchat+ agora tem recursos extras para assinantes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em junho, Snapchat lançou seu serviço pago de assinatura Snapchat+ para dar aos usuários recursos exclusivos e add-ons experimentais.

Por uma taxa mensal de $3,99/£3,99, foi prometido aos usuários do Snapchat acesso antecipado a uma série de recursos antes de estarem disponíveis para o público em geral. A lista de recursos adicionais era curta na época, mas isso está prestes a mudar.

Agora o Snapchat revelou várias novas características exclusivas que estão disponíveis para os assinantes do Snapchat+. A empresa prometeu que estas são as primeiras de muitas e que haverá "quedas futuras frequentes" para os assinantes ansiosos.

A primeira destas características inclui:

Respostas prioritárias de histórias - quando você publica uma resposta a uma história, ela será mais facilmente visível para a Snap Stars.

Post View Emoji - agora você poderá escolher um emoji que você quer que seus amigos vejam uma vez que eles tenham visto seu Snap. Assim você pode ter uma maneira personalizada de assinar seus Snaps.

Novos Fundos de Bitmoji - os usuários do Snapchat+ podem ter acesso a fundos especiais de Bitmoji que se destacam

Novos ícones de aplicação - Você poderá mudar seu ícone de aplicação e trocar por um design diferente em sua tela inicial

Estas características estão disponíveis junto com o Snapchat para web que foi lançado há algumas semanas:

Snapchat para Web permite que os assinantes do Snapchat+ enviem mensagens ou liguem para amigos enquanto estiverem em um computador desktop. Tornando ainda mais fácil permanecer em contato. Aparentemente, as lentes AR também estão vindo para a web no futuro. Portanto, há muito mais pelo que esperar do Snapchat+.

Snapchat+ está agora disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Índia, Kuwait, Qatar, Omã, Bahrain, Egito, Israel, Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Suíça, Irlanda, Bélgica, Finlândia e Áustria. Saiba como se inscrever aqui.

Escrito por Adrian Willings.