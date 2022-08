Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Snapchat anunciou outro novo recurso de segurança para ajudar os pais a rastrear mais facilmente com quem seus filhos estão interagindo em sua plataforma - o Family Center.

A nova interface permite que você veja quem está na lista de amigos de seus adolescentes a qualquer momento, e também oferece a chance de rever com quem eles conversaram na última semana.

Mas as mensagens que vão e vêm não serão visíveis, portanto não é uma janela total para tudo o que seu filho está dizendo, mas ainda assim é provável que seja uma adição bem-vinda para muitos.

Snap diz que isto foi projetado reconhecendo que é difícil controlar o que seus filhos dizem na vida real, então ser capaz de ver cada palavra virtualmente pode não ter se sentido proporcional à maioria.

Entretanto, se você acha que uma conta que seu filho adolescente quebrou as regras do Snapchat, você será capaz de relatá-la diretamente do Family Center - já que isso às vezes pode ser claro apenas pelos nomes das contas, por exemplo.

O recurso está disponível para menores de 18 anos na plataforma, mas mesmo assim o Snapchat simplesmente os convidará para o Family Center de seus pais quando desejado, dando ao adolescente a chance de dizer não se ele tiver essa latitude.

O Snap vem adicionando cada vez mais opções de controle dos pais a seu aplicativo ao longo do último ano, mais ou menos, como, por exemplo, bloquear como é fácil adicionar contas de adolescentes, e há mais a caminho, incluindo filtros para permitir que os pais vejam quem seus filhos adolescentes adicionaram mais recentemente como amigos.

Escrito por Max Freeman-Mills.