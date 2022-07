Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você está tentando excluir sua conta Snapchat e não consegue descobrir como? Na verdade é bastante simples, então vamos acompanhá-lo através das etapas para que você possa se livrar do Snap e seguir em frente com seu dia. Nós também mergulhamos no que exatamente acontece quando você exclui sua conta, por que você pode querer e se o Snapchat guarda algum de seus dados.

Há diferentes maneiras de excluir o Snapchat, dependendo do seu dispositivo.

Você pode excluir sua conta Snapchat diretamente do menu Configurações do aplicativo móvel Snapchat em seu iPhone.

Abra o Snapchat para o aplicativo iOS. Toque na roda dentada de configurações na tela Perfil para abrir as configurações. Role para baixo até "Ações de conta". Toque em "Apagar conta". Siga as etapas na tela para excluir sua conta.

Se você acessar o aplicativo móvel Snapchat a partir de um dispositivo Android, você precisará usar o site do Snapchat para excluir sua conta.

Vá para a página do portal de contas Snapchats. Digite o nome de usuário e a senha para a conta que você deseja excluir. Snap disse para manter esta informação caso você mude de idéia e queira reativar sua conta. Siga as etapas na tela para excluir sua conta.

Você precisará de um smartphone ou tablet rodando o aplicativo móvel Snapchat, ou acesso a um computador onde você pode ir ao portal de contas Snapchat na web. Você também precisará de uma conta Snapchat para excluir.

Isso depende de você. Talvez você não goste do serviço. Ou talvez você queira excluir a conta de outra pessoa, como uma criança que você não quer na plataforma.

Sua conta será desativada durante os primeiros 30 dias. Enquanto sua conta estiver desativada, seus amigos não poderão entrar em contato ou interagir com você no Snapchat. Após um período adicional de 30 dias, sua conta será permanentemente excluída.

Quando sua conta Snapchat for permanentemente excluída, suas configurações de conta, amigos, Snaps, Chats, Story, dados do dispositivo e dados de localização no banco de dados principal do usuário do Snapchat serão excluídos. Snap disse que "pode reter alguns dados pessoais para certas necessidades legais, de segurança e comerciais". Por exemplo, ele reterá informações sobre quaisquer compras que você possa ter feito através do Snapchat. Você concordou com isto e pode saber mais sobre os termos de serviço do Snapchat aqui.

Para saber mais sobre o Snapchat e como ele funciona, incluindo dicas e truques, veja o guia completo do Pocket-lint. Snap também temaqui umapágina de suporte que detalha tudo o que você precisa saber sobre como excluir sua conta Snapchat.

Escrito por Maggie Tillman.