Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Snapchat está trazendo três características-chave - conversação e chamadas de vídeo - para o desktop através de um aplicativo web. Esta é a primeira vez que o serviço central do Snapchat foi disponibilizado em dispositivos não móveis.

Com Snapchat for Web, você pode fazer login com sua conta Snapchat e enviar mensagens para seus amigos ou telefonar diretamente de sua área de trabalho. A nova experiência na Web parece parecer e funcionar muito como a experiência móvel - apenas com espaço adicional para você conversar e ligar na mesma janela em um computador desktop. Snap disse que o suporte para AR Lentes está chegando até a versão web em breve.

A empresa parecia sugerir que, com as pessoas usando computadores com mais freqüência durante a pandemia, como estudantes universitários que agora estão aprendendo e trabalhando remotamente, finalmente fez sentido trazer mais funcionalidades do Snapchat para a web. O serviço sempre teve um website, mas era extremamente limitado, pois direcionava você para os aplicativos móveis do Snapchat e só lhe permitia gerenciar configurações e dados.

O Snapchat para Web permite que você:

Iniciar uma chamada ou atender onde os bate-papos pararam no celular.

Usar recursos de mensagens como Reações de bate-papo e Resposta de bate-papo

Em breve: Use as lentes AR da mesa

Snapchat for Web só é compatível com o navegador Chrome do Google (e não com o Safari da Apple).

Para acessar a versão web do Snapchat, basta abrir seu laptop ou ligar seu desktop e ir para web.snapchat.com no Chrome. Quando a página for carregada, você será direcionado a fazer o login em sua conta Snapchat.

Uma vez conectado, a interface Snapchat para Web aparecerá, completa com seus contatos à esquerda, vista de chat no meio, e painel de chamadas de vídeo e áudio no lado direito. A interface do usuário é bastante intuitiva; clique em um contato para iniciar um bate-papo com eles. Você verá botões para fazer uma videochamada ou telefonar para eles. Você também verá a tela do chat e a capacidade de reagir a chats e responder a chats, tudo a partir de seu laptop ou desktop. Fácil.

Melhores aplicativos para iPhone 2022: O guia definitivo Por Maggie Tillman · 30 Abril 2022 Estes são os melhores aplicativos para iPhone disponíveis no momento, desde aplicativos de produtividade até aplicativos para viagens, leitura,

Snap disse que suas chamadas, videochamadas e chats estão sincronizados em seus aplicativos móveis e aplicativos web, então você deve ser capaz de retomar de onde parou se você for do celular para o desktop ou vice-versa.

No lançamento, a versão para web estará disponível exclusivamente para assinantes do Snapchat Plus. É o primeiro grande lançamento de recursos pagos desde que o Snapchat anunciou sua oferta paga em junho. Por um custo mensal de US$ 3,99, os assinantes podem ter acesso a alguns recursos exclusivos, como o Snapchat for Web, bem como obter adições experimentais bem antes de chegarem à faixa completa de usuários.

Os assinantes do Snapchat Plus nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia terão o recurso em primeiro lugar.

Confira o guia detalhado do Pocket-lint sobre Snapchat para saber mais sobre o aplicativo móvel, incluindo como ele funciona e as principais dicas e truques.

Escrito por Maggie Tillman.