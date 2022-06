Snapchat+ é um serviço de assinatura para grandes ventiladores Snap

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Snapchat lançou um novo serviço de assinatura para seu aplicativo, aparentemente destinado àqueles que o utilizam tanto que estão interessados em experimentar algumas características novas.

Por um custo mensal de US$ 3,99, os assinantes terão acesso a alguns recursos exclusivos, bem como obter adições experimentais bem antes de chegarem à faixa completa dos usuários.

No lançamento, esta não parece ser uma longa lista de opções, no entanto. Você pode adicionar um pin "BFF" a um amigo para vê-los no topo de sua história, mudar o ícone do aplicativo e ver quem reviu suas histórias, de acordo com The Verge, mas nenhuma delas é um recurso que muda o jogo.

Por um lado, o nível premium não permitirá que você desabilite anúncios no Snapchat, um benefício típico que as assinaturas de aplicativos oferecem com freqüência.

Portanto, será interessante ver se o Snapchat+ encontrará um grande público, ou se levará algum tempo para encontrar o equilíbrio certo no que ele oferece, a fim de atrair mais assinantes.

A diversificação dos fluxos de receita é freqüentemente o nome do jogo para serviços de mídia social, portanto, esta é claramente mais uma tentativa do Snap de fazer exatamente isso, dados os resultados relativamente pouco brilhantes de outras iniciativas como seus óculos de gravação Spectacle.

O Snapchat+ está sendo lançado nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Acabará sendo lançado mais amplamente.

Escrito por Max Freeman-Mills.