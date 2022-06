Snap pode lançar uma assinatura paga chamada Snapchat Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Snap está testando uma assinatura paga chamada Snapchat Plus.

De acordo com The Verge, o Snapchat Plus lhe dará acesso antecipado a alguns recursos. Além disso, o pesquisador de aplicativos do Twitter Alessandro Paluzzi notou recentemente que o Snap está testando outros recursos para o Snapchat Plus, incluindo a capacidade de identificar um de seus amigos como seu "BFF No. 1".

Outros recursos incluem, segundo informações, o Snapchat Plus:

Obter acesso aos ícones exclusivos do Snapchat

Afixar um crachá em seu perfil

Veja sua órbita com o BFF

Veja a localização de seu amigo nas últimas 24 horas

Veja quantos amigos remontaram sua história

Paluzzi mostrou que o preço do Snapchat Plus está atualmente listado como 4,59 Euros por mês e 45,99 Euros por ano (cerca de US$ 4,84).

O Snapchat é um aplicativo móvel para dispositivos Android e iOS. Coloquialmente, o aplicativo é freqüentemente chamado Snap por seus usuários. Enquanto isso, o desenvolvedor do Snapchat é uma empresa pública também chamada Snap, de forma confusa. A própria empresa alega ser uma empresa de câmera. (Como tal, ela cria outros produtos, incluindo hardware, como Snapchat Spectacles). Seja qual for o nome que você escolher, a Snap é dirigida pelo co-fundador Evan Spiegel.

Um dos conceitos centrais do aplicativo móvel é que qualquer imagem, vídeo ou mensagem - também conhecido como snap - que você envia por padrão é disponibilizado ao receptor por apenas um curto período de tempo antes que ele se torne inacessível. Esta natureza temporária ou efêmera do aplicativo foi originalmente projetada para incentivar um fluxo mais natural de interação.

Escrito por Maggie Tillman.