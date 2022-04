Snapchat e Live Nation para oferecer experiências do festival AR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Snap anunciou uma parceria com a Live Nation para oferecer a experiência Snapchat AR em festivais globais.

Anunciado durante o discurso de abertura online da Snap Partner Summit 2022, o acordo verá os locais dos festivais em todo o mundo enriquecidos com elementos de realidade aumentada quando visualizados através da Câmera Snapchat.

Incluirá o próximo festival Lollapalooza na Califórnia e Wireless em Londres, e os participantes também poderão usar AR para experimentar mercadorias, encontrar amigos através dos sites e descobrir pontos de referência exclusivos.

Os primeiros a apresentar a experiência Live Nation Snapchat serão os participantes do Electric Daisy Carnival em Las Vegas, em maio.

Haverá aprimoramentos aumentados para ver "música ao vivo como nunca antes".

As experiências em todos os festivais servidos pela Live Nation serão personalizadas com a ajuda do próprio estúdio criativo do Snap, o Arcadia. Eles também estarão disponíveis em concertos selecionados, com aspectos únicos aparecendo dependendo do artista.

