Como compartilhar vídeos do YouTube no Snapchat

(Pocket-lint) - O Snapchat lançou uma atualização que finalmente torna mais fácil compartilhar seus vídeos favoritos novos ou antigos com seus seguidores no Snap, incluindo até mesmo um visual útil para o clipe.

O recurso deve funcionar no iOS e no Android, portanto, independentemente do telefone que você estiver usando, siga as etapas abaixo para compartilhar vídeos.

Abra seu aplicativo do YouTube e navegue até um vídeo Toque no ícone de compartilhamento abaixo do vídeo Toque no ícone do Snapchat Faça seu Snap e clique em enviar para compartilhá-lo

É tão fácil quanto isso - você pode adicionar uma pequena miniatura do vídeo que está compartilhando e o widget inclui até um link para seus amigos e seguidores tocarem se quiserem assistir ao vídeo.

Isso será realmente ótimo para compartilhar novos vídeos, mas provavelmente também será um benefício para os criadores de conteúdo que desejam alertar seus fãs sobre novos envios em seus canais do YouTube.

Na verdade, a nova adição é basicamente um adesivo para o YouTube, que permite organizar seu Snap como quiser e ainda permite acessar filtros e efeitos, mas obviamente ainda não permitirá que você cole em seções de um vídeo para as pessoas verem ali mesmo no Snapchat.

Escrito por Max Freeman-Mills.