Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snapchat está introduzindo um pequeno recurso que a maioria dos usuários provavelmente achará muito útil: a capacidade de alterar nomes de usuário.

A Snap disse que está lançando uma atualização globalmente no final deste mês que permitirá que os usuários abandonem o nome que usaram originalmente sem precisar criar uma nova conta. Aqui está o que você precisa saber.

Seu nome de usuário do Snapchat é definido quando você cria sua conta do Snapchat pela primeira vez.

Um nome de usuário é diferente do seu nome de exibição, que é como você aparece no Snapchat. Você pode personalizar seu nome de exibição sempre que quiser. ( Vá aqui para saber como criar ou alterar seu nome de exibição.) Para ver seu nome de usuário - ou identificador - toque no ícone do seu perfil na parte superior da tela no aplicativo Snapchat. Seu nome de usuário é mostrado ao lado de sua pontuação no Snapchat.

Para alterar seu nome de usuário no Snapchat, siga estas etapas rápidas:

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel Snapchat. Vá para a tela de perfil Toque no ícone Bitmoji no canto superior direito da câmera. Toque no ícone de engrenagem Selecione o nome de usuário Selecione Alterar nome de usuário. Agora vá em frente e mude sua alça!

Não. Na verdade, alterar um nome de usuário não afetará seus contatos, código Snap, Snap Score ou memórias, de acordo com o comunicado de imprensa do Snapchat.

Não. Você só pode alterar um nome de usuário uma vez por ano.

Não. Snap disse que, ao alterar nomes de usuário no futuro, você não poderá escolher um identificador que tenha sido usado no passado - mesmo por você mesmo.

A capacidade de alterar seu nome de usuário do Snapchat sem precisar criar uma nova conta estará disponível a partir de 23 de fevereiro de 2022.

O recurso funciona nos aplicativos móveis do Snapchat para Android e iOS.

Confira a página de suporte do Snapchat aqui para tudo o que você precisa saber sobre nomes de usuário, incluindo como alterá-los. Também temos este guia detalhado sobre o Snapchat e como o aplicativo funciona.

Escrito por Maggie Tillman.