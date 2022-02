Agora você pode comprar ingressos para shows no Snapchat com Ticketmaster

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Snap e Ticketmaster fizeram uma parceria para oferecer uma nova experiência de ingresso para shows no Snapchat.

Um Ticketmatcher Mini no aplicativo permite que os usuários do Snapchat encontrem shows com base em suas próprias escolhas de música, compartilhem com amigos e até criem uma lista de convidados dos interessados em participar. Os ingressos podem ser adquiridos através do serviço Ticketmaster.

Além disso, uma nova camada de mapa mostrará os próximos shows próximos aos usuários. Alternativamente, clique em um local e você verá sua próxima lista de shows.

O Mini funciona pedindo primeiro aos usuários que deslizem para a esquerda ou para a direita nas próximas recomendações de shows, a fim de encontrar os artistas e gêneros musicais que ele, ela ou eles preferem. Ele irá então ajustar as recomendações no futuro.

Um Snapchatter pode ver se algum amigo correspondeu ao mesmo evento - estilo de aplicativo de namoro - e pode iniciar uma conversa com eles por meio da Câmera do Snapchat. Eles e outros amigos podem ser adicionados à lista de convidados e o grupo pode decidir se deseja comprar ingressos no site seguro da Ticketmaster.

A Mini e a Camada de Mapa marcam a primeira vez no Snapchat, mas podem levar a outras parcerias e oportunidades no aplicativo no futuro.

Atualmente, está sendo implementado em mais de 20 países ao redor do mundo.

Escrito por Rik Henderson.