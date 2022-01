Snapchat apresenta novos recursos de controle dos pais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Snap anunciou alguns novos recursos de segurança para seu aplicativo, com o objetivo de tornar mais difícil para os adultos na plataforma adicionar usuários adolescentes com os quais não estão diretamente conectados.

A mudança significa que as contas com idades entre 13 e 17 anos não aparecerão na seção Quick Add das pessoas no Snapchat, a menos que tenham um número oculto de amigos em comum, para tentar garantir que as pessoas não estejam se conectando com adolescentes que nunca conheceram .

A Snap está sendo aberta sobre o motivo pelo qual está seguindo esse curso de ação também - está ciente de que os traficantes de drogas que vendem opióides como parte da atual crise de saúde nos EUA costumam usar o Snapchat como uma plataforma para encontrar novos compradores.

Ele também diz que seus sistemas agora estão capturando 88% da atividade em torno do tráfico de drogas em seu aplicativo, graças à IA que observa as coisas, permitindo encerrar contas e emitir proibições onde irregularidades são encontradas.

A Snap também tem uma equipe de operações de aplicação da lei, que se relaciona com a aplicação da lei real quando necessário, e essa equipe cresceu 74% de acordo com o criador do aplicativo, novamente em uma tentativa de demonstrar que está levando o problema a sério.

Ainda há mais limites de controle dos pais esperados chegando ao Snapchat para tornar mais fácil para os pais saberem o que seus filhos estão fazendo no aplicativo, mas por enquanto você pode ler mais sobre a resposta do Snap ao tráfico de drogas em seu blog aqui .

Escrito por Max Freeman-Mills.