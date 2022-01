Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já esteve em um bate-papo em grupo no Snapchat , sabe como é difícil responder a mensagens individuais - especialmente quando há várias pessoas falando ao mesmo tempo. Bem, graças a uma nova atualização, finalmente ficou muito mais fácil responder às pessoas nos chats do Snap.

A partir de janeiro de 2022, o Snapchat está lançando uma grande atualização para seus aplicativos Android e iOS que introduz novas ferramentas e recursos. Talvez o mais importante desses novos recursos seja o Chat Reply - pois ele finalmente permite que você responda a mensagens individuais em um chat em andamento.

De acordo com o Snapchat, o Chat Reply pode ajudá-lo a "manter as conversas sob controle e se comunicar com o contexto", porque permite que você retorne a uma mensagem específica em um bate-papo em grupo ou em qualquer bate-papo e inicie um tópico. Para usar o Chat Reply, basta segurar uma mensagem e clicar em responder. É isso!

A atualização de janeiro de 2022 do Snapchat adiciona mais alguns recursos relacionados ao bate-papo que você pode achar interessantes:

Reações Bitmoji: Reaja a qualquer mensagem com sete respostas Bitmoji.

Adesivos de enquete - Adicione enquetes com Emoji a Snaps e Histórias para pesquisar amigos. Para criar uma enquete, encontre a nova opção na pasta Sticker.

- Adicione enquetes com Emoji a Snaps e Histórias para pesquisar amigos. Chamada aprimorada: adicione lentes e visualize quem está em uma chamada em grupo antes de entrar.

Para saber mais sobre o Snapchat e como ele funciona, consulte o guia do Pocket-lint: O que é o Snapchat, como ele funciona e qual é o objetivo?

Escrito por Maggie Tillman.