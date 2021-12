Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snap lançou um novo aplicativo independente de edição de vídeo para usuários do iPhone. É chamado de Story Studio .

Anunciado pela primeira vez em maio de 2021, o Story Studio oferece opções de edição mais avançadas para vídeos verticais, permitindo um controle mais preciso sobre elementos como texto e lentes AR. Ele ainda permite que você aplique o áudio de tendência. Os vídeos editados podem ser exportados diretamente para o Snapchat para compartilhar na sua história ou no Spotlight, ou podem ser baixados e compartilhados em outro lugar, se desejar. Ao contrário do TikTok, seus vídeos editados não terão marca dágua.

Snap descreve o Story Studio como uma "maneira rápida e divertida para os criadores de vídeos verticais avançados e envolventes para compartilhar no Snapchat". Os recursos incluem ferramentas de corte, divisão e cronometragem com precisão de quadro, a capacidade de adicionar camadas e legendas, "Sons do Snapchat" e transições suaves.

Se você precisar de ajuda para começar a usar o Story Studio, o Snap tem uma página de perguntas frequentes inteira aqui que detalha os requisitos do dispositivo, como gerenciar e criar projetos, os prós e contras da edição, visualização e compartilhamento, além de tudo que você precisa saber sobre como os sons funcionam . Vale a pena dar uma olhada.

Uma "versão inicial" do Story Studio agora está disponível na App Store da Apple para usuários do Snapchat nos EUA, Reino Unido e Canadá.

Não há nenhuma palavra ainda sobre se o aplicativo está chegando ao Android.