O Snapchat adiciona camadas ao Snap Map, começando com as memórias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mantendo sua promessa de adicionar mais funcionalidade - na forma de " camadas " - ao recurso Snap Map dentro do aplicativo Snapchat , o Snap anunciou as duas primeiras camadas lançadas agora: Memórias e Explorar .

O Snap Map mostra aos usuários do Snapchat onde seus amigos estão localizados atualmente - se eles optarem pelo compartilhamento de localização. O Snap Map também mostra lugares interessantes para visitar e quais áreas são mais populares entre os Snapchatters. Quanto às memórias, é outro recurso do Snapchat. É como um armário particular para suas fotos, onde o Snapchat também exibe destaques de anos anteriores para que você possa revisitar e lembrar de velhos momentos. Agora, Snap Maps está recebendo memórias.

Basicamente, o Snap Map mostrará instantâneos antigos que você enviou de lugares específicos. Portanto, se você navegar no mapa e aumentar o zoom em Orlando, poderá encontrar uma foto que tirou de si mesmo na Disney World alguns anos atrás. As memórias no Snap Map são privadas e estão disponíveis apenas para você, então você não pode ver as memórias de seus amigos.

A camada Explorar no Snap Maps é como uma nova versão do mapa de calor , que mostra a atividade do Snapchat por volume em uma área específica. Você pode tocar nas regiões destacadas para ver fotos e vídeos públicos de usuários do Snapchat em todo o mundo. Para acessar Explorar e outras camadas, vá para o Snap Map no Snapchat e toque no botão do menu Camadas no canto superior direito do mapa. Em seguida, você pode alternar entre as diferentes camadas para acessá-las.

As novas camadas do Snap Map já estão disponíveis para usuários do Snapchat no iOS e Android.