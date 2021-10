O Snap e o Google se unem para obter acesso ao Snapchat com tela de bloqueio no Pixel 6

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Snapchat e o Google anunciaram uma pequena parceria organizada como parte do grande evento de lançamento do Google para a linha Google Pixel 6, que verá o novo smartphone se tornar a opção mais rápida para fazer Snaps assim que um novo recurso for lançado.

A opção, chamada "Quick Tap to Snap", permitirá que os proprietários do Pixel 6 adicionem um atalho ao telefone, usando um toque na parte de trás do telefone para abrir o modo "Camera Only" do Snapchat, permitindo que eles rapidamente capturem fotos ou vídeos do momento antes que passe.

Assim que o Snap estiver pronto para ser enviado, eles podem desbloquear o telefone para realmente fazer isso, adiando essa parte um pouco demorada até que tenham seu conteúdo pronto. Esse é um atalho inteligente que os ávidos Snapchatters podem muito bem achar gratificante.

A parceria é um pouco mais profunda, porém, com o Snapchat também aproveitando alguns dos recursos mais extravagantes do Pixel do Google, como sua impressionante tradução ao vivo, que poderia tornar mais fácil a comunicação através de uma barreira de idioma no Snapchat.

Todos os recursos em questão ainda não estão no ar e devem entrar em ação nos próximos meses, de acordo com o Snapchat, mas eles fazem uma proposta interessante. É raro que um aplicativo como este obtenha vantagem em um dispositivo específico, então teremos que ver se o Snap compartilha o amor com qualquer outro hardware no futuro.